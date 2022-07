Transferts

Le Barça prêt à revenir à la charge pour Lewandowski

Le feuilleton est prêt à reprendre de plus belle. Une semaine après avoir vu son offre de 40 millions d'euros refusée par le Bayern Munich, le FC Barcelone va retenter sa chance pour Robert Lewandowski, comme le rapporte Sport ce mercredi. Mieux, BILD laisse entendre que le champion d'Allemagne "pourrait" revoir ses exigences à la baisse. L'international polonais espère toujours voir la situation se décanter avant le 12 juillet, date de la reprise du club bavarois.

Notre avis : Une lueur d'espoir pour les Catalans ? On a tendance à croire que le Rekordmeister est sur le point de craquer et semble résigné à libérer "Lewy". Mais cette histoire encore loin d'être terminée.

Ibrahimovic va poursuivre son idylle avec Milan

Revenu à Milan fin décembre 2019, Zlatan Ibrahimovic est l'un des grands "monsieur" du renouveau rossonero. Homme clef du titre en Serie A, et ce, malgré de nombreuses blessures, le géant suédois devrait prolonger l'aventure avec le club lombard. Sky Italia annonce que l'ancien Parisien va étendre son bail d'une saison avec le champion d'Italie.

Notre avis : Comme un maître en sa demeure. La prolongation d'Ibrahimovic est "logique", mais elle ressemble tout de même à une dernière danse pour le Suédois.

Zlatan Ibrahimovic célèbre le nouveau Scudetto de l'AC Milan. Crédit: Getty Images

Pavard sur le départ ?

Arrivé au Bayern Munich en 2018, Benjamin Pavard pourrait quitter la Bavière dans les prochains jours. Après le recrutement de Mazraoui et surtout l'intérêt de plus en plus prononcé du club bavarois pour De Ligt, l'international français pourrait plier bagage selon Kicker et Sky Deutschland. L'ancien Lillois pourrait d'ailleurs être inclus dans la transaction pour le Batave. Chelsea et surtout l'Atlético de Madrid de Diego Simeone sont également intéressés par le champion du monde.

Notre avis : "La frappe de bâtard" ne semble plus faire partie des indiscutables en Bavière. Un nouveau défi peut clairement faire du bien au Tricolore.

Umtiti proche d'un retour dans l'Hexagone

Indésirable du côté du FC Barcelone, victime de pépins physiques à la pelle depuis trois ans, Samuel Umtiti est proche de trouver un nouveau défi. Selon les informations de Sport et de la presse catalane, le transfert du champion du monde 2018 à Rennes serait imminent. Le quotidien ibérique annonce même que l'international français serait déjà en Bretagne pour régler les ultimes détails pour sa venue. Il devrait retrouver Bruno Génésio qu'il a connu à Lyon.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour "Big Sam" Umtiti qui va trouver un environnement quasi idéal pour rebondir.

Samuel Umtiti enfin relancé au FC Barcelone ? Crédit: Getty Images

Une dernière pige et puis s'en va : Busquets prépare son départ du Barça

Un plan de fin de carrière déjà ficelé, telle semble être la tendance pour Sergio Busquets. En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain devrait honorer sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone, estime Mundo Deportivo. Le média catalan laisse également entendre que l'international espagnol pourrait ensuite s'envoler pour la MLS et l'Inter Miami où il espère y retrouver un certain Lionel Messi.

Notre avis : Une page va (bientôt) se tourner au FC Barcelone. Busquets n'est plus aussi fringant que par le passé et son départ prochain n'est pas une surprise.

Retour de flamme de Manchester United pour Dybala

Alors que l'Inter Milan, par l'intermédiaire de son directeur sportif, a confirmé se retirer de la course à la signature pour Paulo Dybala, Manchester United aurait rouvert le dossier comme le révèle Sky Sports. Les Red Devils étudieraient la possibilité d'un transfert de l'international argentin, notamment en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Notre avis : L'avenir de Dybala est toujours aussi flou… "La Joya" ne peinera pas à trouver de nouveau club, mais difficile de savoir lequel.

Les deux Olympiques prêt à tenter le pari Pjanic

Encore un duel OM/OL sur le marché des transferts ? Très proche du FC Barcelone, le journaliste Gerard Romero révèle que l'Olympique Lyonnais serait tenté de faire revenir le milieu de terrain bosnien, passé dans la capitale des Gaules entre 2008 et 2011.

Sport estime de son côté que l'Olympique de Marseille et des clubs du Golfe seraient également intéressés. Le FC Barcelone ne devrait pas retenir le joueur, auteur d'une saison mitigée en prêt à Besiktas. Le club catalan serait même prêt à le brader pour renflouer ses caisses.

Notre avis : Pjanic pourrait rendre de précieux services à l'OM, orphelin de Kamara. L'OL, lui, est déjà bien fourni au milieu pour la saison prochaine, mais l'opportunité de faire revenir le Bosnien est un coup de poker intrigant. Et payant ?

Bergwijn à l'Ajax Amsterdam, une question d'heures

Retour au pays en vue pour Bergwijn. Dépouillé cet été (Haller, Mazraoui, Gravenberch, Onana), l'Ajax Amsterdam va sortir le chéquier pour s'offrir l'international néerlandais (22 sélections, 6 buts), qui n'est pas dans les plans d'Antonio Conte à Tottenham. De Telegraaf avance un transfert proche de 32,5 millions d'euros et un contrat de cinq ans pour l'ancien joueur du PSV Eindhoven, âgé de 24 ans.

Notre avis : Un très joli coup de la part de l'Ajax et une (presque) garantie d'avoir une arme fatale et surtout revancharde pour la saison prochaine.

Le Barça prêt à concurrencer l'OL pour Tagliafico

Dans les petits papiers de l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico (29 ans) serait également pisté par le FC Barcelone. Sky Sports estime que les Catalans se seraient renseignés pour l'international argentin, faute de signe de Chelsea pour Marcos Alonso. Le média britannique précise cependant que c'est le club rhodanien qui serait en ballottage favorable. L'OL aurait également pris des renseignements pour Álex Grimaldo (Benfica) comme le révèle Record.

Notre avis : Estupinan, Tagliafico, Grimaldo, l'OL avance ses pions un peu partout pour son latéral gauche. Et y trouvera sans doute son bonheur.

Witsel débarque à l'Atlético

C'était dans l'air depuis plusieurs jours déjà, c'est désormais officiel : Axel Witsel (33 ans) est un joueur de l'Atlético de Madrid. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund, un temps sur les tablettes de l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria, le milieu international belge s'est engagé pour une saison avec les Colchoneros.

Notre avis : Une recrue d'expérience bienvenue et à moindre coût pour Diego Simeone. A voir si le Belge peut retrouver son meilleur niveau, qu'il a perdu ces derniers mois au BvB.

Nice prêt à jouer un mauvais tour à Monaco pour Belotti

Annoncé proche de Monaco ces dernières heures, Andrea Belotti n'a toujours pas pris de décision pour son avenir. Et selon les dernières révélations du Corriere della Sera, l'international italien serait également suivi par le voisin niçois qui aurait lancé des discussions avec l'entourage du joueur. Les Aiglons avaient déjà tâté le terrain lors du dernier mercato hivernal.

Notre avis : Le futur de Belotti s'écrit visiblement du côté de la Côte d'Azur. Reste à savoir qui de Monaco ou Nice parviendra à convaincre l'ancienne gâchette du Toro.

Guerreiro, affaire à saisir

En fin de contrat dans un an avec le Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro (29 ans) ne sera pas retenu par les Marsupiaux, comme l'expliquent les médias allemands, Sport1 en tête. L'international portugais (56 sélections, 3 buts) a été cité au FC Barcelone il y a plusieurs semaines. Le Borussia Dortmund en demande près de 20 millions d'euros et a déjà ciblé son remplaçant, l'international allemand David Raum (Hoffenheim).

Notre avis : Guerreiro est l'un des beaux coups à tenter sur ce mercato. A un an de la fin de son bail, les "Borussen" espèrent logiquement en tirer un petit chèque.

Ceballos vers une prolongation au Real Madrid ?

La salve de prolongations va-t-elle se poursuivre chez les Merengue ? Vainqueur de la C1 et de la Liga avec le Real Madrid la saison dernière, Dani Ceballos pourrait lui aussi étendre son bail à la Casa Blanca. Mundo Deportivo laisse entendre que le club madrilène pourrait proposer une prolongation jusqu'en 2025 à l'ancien joueur du Real Betis.

Notre avis : Avec l'arrivée de Tchouaméni, Dani Ceballos pourrait avoir encore moins de temps de jeu que cette saison. Un départ serait probablement plus judicieux pour l'Espagnol.

Adams retrouve Marsch à Leeds

Leeds continue ses emplettes chez Red Bull. Après Brenden Aaronson et Rasmus Kristensen, en provenance de Salzbourg, Leeds accueille un troisième joueur de la galaxie RB dans ce mercato avec la signature attendue de Tyler Adams (23 ans). L'international américain quitte Leizpig et rejoint le club anglais pour les quatre prochaines années. Les pensionnaires de Elland Road ont déboursé 26 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain.

Notre avis : Le mercato de Leeds a quelque chose d'intrigant tout de même. Après une saison très galère, on a hâte de voir ce que ça va donner.

