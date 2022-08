Transferts

LE BARCA PENSE À MEUNIER...

La short-list est plutôt fournie. D'après Reshad Rahman, Abraham Frimpong, Aaron Wan-Bissaka, Juan Foyth, Diogo Dalot et Thomas Meunier sont présélectionnés dans la liste du Barça pour renforcer la position de latéral droit. Et parmi eux, Foyth et Meunier seraient les pistes privilégiées. Villarreal demanderait environ 25 millions d'euros pour le premier, tandis que le Belge coûterait entre 10 et 12 millions d'euros.

Notre avis : Les Blaugrana cherchent des latéraux tout en surveillant leurs comptes. Meunier semble le plus abordable.

... ET RÉCLAME 30 MILLIONS POUR AUBAMEYANG

Les positions sont éloignées. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le FC Barcelone, qui a besoin de remplir ses caisses, a demandé 30 millions d'euros à Chelsea en échange de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Blues ne sont cependant pas prêts à dépenser autant, même si leur coach Thomas Tuchel veut l'attaquant. L'entraîneur barcelonais Xavi souhaiterait aussi conserver le Gabonais, qui n'a pas franchement envie de quitter les Blaugrana. L'affaire s'annonce donc compliquée.

Notre avis : Le Barça a raison de se montrer exigeant car il a besoin de fonds pour s'offrir sa cible Bernardo Silva.

LO CELSO DE RETOUR À VILLARREAL

Comme attendu, l'ancien Parisien est de nouveau prêté au Sous-Marin jaune par Tottenham. Comme lors des six derniers mois, Giovani Lo Celso évoluera cette saison à Villarreal. Cependant, le deal ne comprend pas d'option d'achat pour le milieu de terrain argentin de 26 ans.

Notre avis : Une décision logique, tant Lo Celso s'était épanoui à Villarreal au printemps dernier avec une demi-finale de Ligue des champions à la clé.

WEST HAM CONFIANT POUR KEHRER

Les Hammers espèrent rapidement recruter l'international allemand. The Guardian explique que West Ham est confronté à une série de blessures en défense et ambitionne de s'offrir Thilo Kehrer cette semaine pour le faire jouer le week-end prochain contre Brighton. Les discussions avec le PSG, qui réclame une vingtaine de millions d'euros en échange de son défenseur, sont considérées comme positives.

Notre avis : Séville était aussi intéressé, mais West Ham est mieux armé financièrement.

Thilo Kehrer Crédit: Getty Images

ICARDI DANS LE VISEUR DE GALATASARAY

Devenu indésirable au PSG, l'avant-centre argentin pourrait trouver une porte de sortie du côté d'Istanbul. Selon le média turc Fotomac, Galatasaray s'intéresse à Mauro Icardi et étudie la possibilité d'une arrivée en prêt. Le PSG devrait prendre en charge une partie du salaire du joueur de 29 ans.

Notre avis : Icardi manque de prétendants mais celui-ci aura du mal à le séduire.

Manchester United piste Vardy

En quête d'un nouvel avant-centre, les Red Devils multiplient les pistes. Selon The Athletic, l'une d'entre elles mène à Jamie Vardy. L'Anglais de 35 ans est sous contrat avec Leicester jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Vardy amènerait sa hargne et son efficacité mais, avec lui, MU ne construirait rien sur le moyen terme.

CHELSEA SE DÉMÈNE POUR GEYORO...

Chelsea a jeté son dévolu sur Grace Geyoro et a même formulé une offre au PSG, ce qui se fait très peu dans le football féminin, comme l'explique L'Equipe. La milieu de terrain internationale française de 25 ans, qui avait notamment signé un triplé contre l'Italie lors du premier match des Bleues à l'Euro, ne serait pas contre une aventure à l'étranger. La balle est désormais dans le camp des dirigeants parisiens.

Notre avis : Le PSG ne peut pas laisser partir une de ses meilleures joueuses.

...ET PASSE À L'ACTION POUR GORDON

Selon Sky Sports, le jeune ailier d'Everton Anthony Gordon (21 ans) serait dans le viseur des Blues, qui auraient même formulé une offre de 40 millions de livres (47 millions d'euros) pour s'attacher ses services. Mais le club de la Mersey espérerait, lui, plutôt 50 millions de livres.

Notre avis : Chelsea peut se permettre un effort pour s'offrir Gordon.

CAVANI ET DIENG DANS LE VISEUR DE NICE...

D'après des informations de L'Equipe, l'OGC Nice et son entraîneur Lucien Favre sont en recherche active de percussion dans leur jeu et penseraient pour cela à des profils tels que celui du Marseillais Bamba Dieng ou encore de l'ancien Parisien Edinson Cavani. Inaccessible en juillet, l'Uruguayen pourrait désormais être à la portée des Niçois.

Notre avis : Nice miserait davantage sur la durée avec Dieng, qui a 13 ans de moins que Cavani.

Bamba Dieng (OM) en demi-finale de la C4 - 5 mai 2022 Crédit: Getty Images

... EMERSON PALMIERI ÉGALEMENT

L'Italo-brésilien pourrait revenir en Ligue 1. Prêté par Chelsea à Lyon la saison dernière, Emerson Palmieri est reparti à Londres, mais son coach Thomas Tuchel ne compte toujours pas sur lui. Selon le journaliste Nicolo Schira, Nice a contacté les Blues pour récupérer l'arrière gauche de 28 ans.

Notre avis : Une piste intéressante pour les Aiglons, qui ont besoin d'un renfort à un poste où Melvin Bard reste un peu tendre.

Emerson palmieri Crédit: Getty Images

NANTES À FOND SUR KAKUTA...

Les tractations entre Canaris et Sang et Or sont multiples. En plus d'une offre pour Ignatius Ganago, Nantes piste Gaël Kakuta selon Ouest France. Le milieu offensif de 31 ans a perdu sa place de titulaire la saison dernière et ne cache pas ses envies d'ailleurs. Il pourrait remplacer Ludovic Blas si celui-ci file à Lille.

Notre avis : Kakuta possède le profil idéal pour remplacer Blas, il devra simplement retrouver une bonne forme.

Gaël Kakuta (Lens) contre - Dijon en Ligue 1 le 21 février 2021 Crédit: Getty Images

... ET TIENT TOUJOURS À BLAS

Dans une interview accordée au quotidien L'Equipe, le président nantais a donné des précisions sur le cas de Ludovic Blas, qui est courtisé par Lille mais que les Canaris espèrent conserver. "Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire pendant un mois et demi qu'un joueur est libre de partir et ensuite que non parce que le joueur, lui, s'imagine ailleurs, a expliqué Waldemar Kita. On joue la Coupe d'Europe, c'est quand même une 'prison' confortable non ? S'il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose. Je lui ai dit verbalement".

Notre avis : La fin du mercato estival donnera des réponses sur les réelles intentions de Nantes.

PLUTÔT UN DÉPART CET HIVER POUR PAQUETA

Annoncé sur les tablettes d'Arsenal ou Tottenham cet été, le Brésilien devrait finalement rester dans le Rhône. Selon Le Dauphiné Libéré, Lucas Paqueta pense beaucoup à la prochaine Coupe du monde et ne veut pas risquer de changer de club pour le moment. En revanche, ses envies pourraient évoluer cet hiver et un départ de Lyon en janvier n'est pas à exclure.

Notre avis : Paqueta fait bien de se concentrer sur l'OL car il doit retrouver son meilleur niveau.

Lucas Paqueta (OL) Lyon Crédit: Getty Images

MOUSSET FILE À BOCHUM

L'attaquant formé au Havre a choisi la Bundesliga. Bochum a officialisé le recrutement de Lys Mousset, qui arrive libre après la récente fin de son contrat à Sheffield United et six derniers mois en prêt à La Salernitana. L'avant-centre français de 26 ans a signé un bail portant sur les deux prochaines saisons.

Notre avis : Un choix judicieux pour un joueur qui a besoin de se relancer.

