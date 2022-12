Milik veut rester à la Juventus

Officiellement, Arkadiusz Milik appartient toujours à l'Olympique de Marseille. Mais l'attaquant polonais, prêté à la Juventus, n'a pas l'intention de revenir sur la Canebière. "Je suis toujours un joueur de l'OM car je suis juste prêté, a-t-il confié au Qatar. Les supporters de Marseille m'ont impressionné, c'était une belle période pour moi. Mais je suis dans un grand club, et j'espère y rester". Une option d'achat a été assortie à son prêt.

Transferts

Notre avis : Milik ne veut pas revenir à l'OM, l'OM veut le vendre et la Juve a de bonnes raisons de le garder.

Mendes aurait acté le départ de Joao Felix

Entre Joao Felix et l'Atlético, le divorce serait acté. D'après la Cadena Ser, l'agent de l'attaquant portugais, Jorge Mendes, aurait d'ores et déjà fait savoir à la direction madrilène que plusieurs portes devraient s'ouvrir dès le mercato hivernal. Le représentant aurait ainsi acté le départ de son poulain en janvier. Reste à savoir pour quelle destination : le PSG, Chelsea et Manchester United seraient sur les rangs.

Notre avis : Logique. Joao Felix n'a plus de temps à perdre.

Manchester United veut Zubimendi

Manchester United va-t-il encore lâcher de gros sous cet hiver ? D'après AS, les Red Devils apprécieraient beaucoup Martin Zubimendi, milieu de terrain de la Real Sociedad. Le mastodonte de Premier League préparerait une offre de 60 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 23 ans.

Notre avis : A ce prix-là, et alors que Ten Hag a trouvé la formule au milieu, ce serait une folie.

Encore une recrue pour Nottingham Forest

Nottingham Forest avait recruté 21 joueurs l'été dernier. Malgré cela, le club a manqué son début de saison en Premier League. Mais visiblement, il n'a pas l'intention de revoir sa stratégie. L'entité managée par Steve Cooper a d'ores et déjà annoncé l'arrivée d'un nouvel élément. Il s'agit de Gustavo Scarpa, qui était en fin de contrat après une aventure à Palmeiras.

Notre avis : Difficile de voir quelle plus-value pourra apporter Scarpa.

Johnston rallie le Celtic

Présent à la Coupe du monde au Qatar, le Canadien Alistair Johnston, en provenance du CF Montreal, a signé un contrat de 5 ans avec le Celtic. Le latéral droit a semble-t-il séduit le club écossais qui s’est offert ses services pour environ 4 millions d’euros. Le premier choix du champion d’Ecosse s’était néanmoins porté sur le Croate Josip Juranovic, mais les discussions sont restées bloquées durant plusieurs mois.

Notre avis : La Coupe du monde l’aura mis dans la lumière.

