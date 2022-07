Transferts

Chelsea a pris son temps mais est bel et bien lancé. Tôt samedi matin, le club londonien a annoncé sa deuxième recrue d'envergure en trois jours : après Raheem Sterling mercredi, c'est Kalidou Koulibaly qui a rejoint les Blues. Le défenseur central sénégalais s'est engagé pour un montant qui avoisinerait les 40 millions d'euros, le tout dans le cadre d'un contrat de quatre ans. Le très fiable Fabrizio Romano évoque même une option pour une saison de plus.

Un contrat longue durée donc, pour un joueur qui a fêté ses 31 ans il y a moins d'un mois. Et qui va découvrir son premier top club européen. Depuis des années, le joueur passé par le FC Metz et le KRC Genk était annoncé dans le viseur de plusieurs cadors, à chaque fenêtre de mercato ou presque. Ce transfert arrive au moment où l'engouement autour du roc de 1,87m avait commencé à tranquillement s'estomper.

317 matches à Naples pour Koulibaly

Mais Koulibaly n'en reste pas moins une référence de son poste, lui qui reste sur un exercice à trois buts et trois passes décisives en 27 matches de Serie A, avec la CAN et une blessure qui avaient tronqué sa saison en club. Il quitte Naples en légende du club après huit saisons et 317 matches.

"Mon rêve a toujours été de jouer en Premier League, a-t-il savouré. Chelsea est venu une première fois en 2016 mais cela ne s'était pas fait. Quand ils sont revenus vers moi, j'ai accepté parce qu'ils voulaient vraiment que je vienne jouer pour eux". Thomas Tuchel avait en effet grandement besoin de renforts à ce poste, alors qu'Andreas Christensen et Antonio Rüdiger ont quitté le navire en fin de contrat. Au moins un autre joueur devrait suivre. , a-t-il savouré.Thomas Tuchel avait en effet grandement besoin de renforts à ce poste, alors qu'Andreas Christensen et Antonio Rüdiger ont quitté le navire en fin de contrat. Au moins un autre joueur devrait suivre. Ce pourrait être Presnel Kimpembe.

