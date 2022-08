Manchester United avance pour Rabiot...

La piste prend de l'épaisseur, mais rien n'est fait. Selon Sky Italia, Véronique Rabiot, mère et agent d'Adrien, a bien rencontré les dirigeants de Manchester United et la réunion a été positive. Toutefois, rien n'a encore été conclu pour le transfert du milieu de terrain international français de 27 ans de la Juventus vers les Red Devils.

Notre avis : Une affaire en bonne voie qui devrait permettre à la Juve de s'offrir Paredes.

...et piste Morata

A la peine dans plusieurs secteurs, les Red Devils cherchent aussi un attaquant de pointe et multiplient les pistes. Selon The Athletic, Manchester United s'intéresse à Alvaro Morata en plus de Mauro Icardi et Pierre-Emerick Aubameyang. L'avant-centre espagnol de 29 ans est de retour à l'Atlético après un prêt de deux ans à la Juventus. Les discussions entre Mancuniens et Madrilènes sont lancées.

Notre avis : Malgré son expérience, Morata n'offre pas assez de garanties pour relancer l'attaque mancunienne.

Alvaro Morata Crédit: Getty Images

HERRERA PRÊT À QUITTER LE PSG

Mis de côté par les dirigeants parisiens en ce début de saison, l'Espagnol pourrait accepter de partir. Selon L'Equipe, Ander Herrera est désormais enclin à résilier son contrat au PSG qui court jusqu'en 2024. Cependant, le milieu de terrain de 32 ans souhaite que le club lui paie au moins une de ses deux années restantes, soit 6 millions d'euros avant de rejoindre Bilbao libre.

Notre avis : Le PSG va devoir mettre la main à la poche s'il veut dégraisser.

NDOMBELE VERS NAPLES

Fabrizio Romano annonce que Naples et Tottenham ont trouvé un accord au sujet d'un prêt avec option d'achat de Tanguy Ndombele. De retour de six mois de prêt à l'Olympique Lyonnais, l'international tricolore est également courtisé par Villarreal.

Notre avis : Ndombélé arrivera comme le remplaçant de Fabian Ruiz, annoncé partant pour le PSG, mais devra vite s'adapter pour se relancer.

Tanguy Ndombele sous les couleurs de Tottenham Crédit: Getty Images

FOFANA SE RAPPROCHE DE CHELSEA

D'après The Evening Standard, Chelsea aurait un accord avec Leicester City pour Wesley Fofana. Les Blues offriraient pas moins de 94 millions d'euros pour arracher le défenseur français et satisfaire les demandes de Thomas Tuchel.

Notre avis : Décidé à pallier les départs de Christensen et Rüdiger, Chelsea misera gros sur le Français mais devrait rentrer dans ses frais.

ÇA SE PRÉCISE POUR KABORÉ À L'OM

Le club phocéen semble tenir son nouvel arrière droit. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais et ceux de Manchester City ont trouvé un accord pour le prêt d'Issa Kaboré. Le Burkinabé de 21 ans était prêté à Troyes la saison dernière. Le joueur est attendu ce samedi à Marseille pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Une nouvelle cible intéressante et à moindre frais pour l'OM.

Issa Kaboré (Troyes) face à Aleksandr Golovin (Monaco), dimanche 10 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

DIRECTION L'OLYMPIAKOS POUR DE LA FUENTE

L'Olympique de Marseille a officialisé le départ en prêt pour une saison de Konrad De La Fuente vers l'Olympiakos, le tout sans option d'achat. Recruté l'an dernier au Barça contre 3 millions d'euros, l'ailier international américain de 21 ans n'avait pas confirmé ses bons débuts. Champion de Grèce, l'Olympiakos disputera les barrages de la Ligue Europa après avoir été sorti au tour prélimiaire de la C1.

Notre avis : L'OM fait un peu de place pour ses autres nombreux attaquants.

DEPAY À UN PAS DE LA JUVENTUS

L'ancien Lyonnais pourrait bien jouer son dernier match avec le Barça ce samedi soir. Présent dans le groupe barcelonais pour affronter le Rayo Vallecano en ouverture de la Liga, Memphis Depay a trouvé un accord avec la Juventus pour un contrat de deux ans avec un salaire annuel de 5 millions d'euros plus 2 de bonus selon le journaliste Nicolo Schira. Le Néerlandais de 28 ans devrait être laissé libre par les Blaugrana un an seulement après son arrivée.

Notre avis : Une jolie porte de sortie pour Memphis qui n'aura pas confirmer ses qualités chez les Blaugrana.

LE BARÇA PRÉPARE SON OFFENSIVE POUR BERNARDO SILVA

Les Blaugrana continuent de s'activer durant ce mercato estival. La résiliation du contrat de Memphis Depay étant en bonne voie, les dirigeants du Barça vont faire de la place pour accueillir Bernardo Silva. Selon le journaliste Nicolo Schira, ils se sont déjà mis d'accord avec l'ancien Monégasque et transmettront une offre de 60 millions d'euros à Manchester City dans les prochains jours.

Notre avis : Un grand talent en vue pour le Barça qui va tout de même devoir penser faire jouer toutes ses recrues en plus de pouvoir valider leurs contrats.

LE BAYERN VOUDRAIT HAVERTZ

A défaut de convaincre Tottenham de lâcher Harry Kane, le champion d'Allemagne aurait une autre idée en tête pour suppléer Robert Lewandowski. Celle-ci se nommerait Kai Havertz, d'après Sport1. La chaîne de télévision explique le Bayern aurait préféré voir partir son attaquant polonais à Chelsea, afin de faciliter les échanges pour l'international allemand.

Notre avis : Le Bayern a besoin d'un renfort en attaque mais Chelsea ne peut pas perdre tous ses joueurs offensifs.

Kai Havertz avec Chelsea Crédit: Getty Images

MAUPAY EN DISCUSSIONS AVEC NOTTINGHAM FOREST

Le promu en Premier League ne fait pas les choses à moitié. Selon The Telegraph, Nottingham Forest s'apprête à recruter Neal Maupay en provenance de Brighton contre 18 millions d'euros. L'avant-centre français de 25 ans, formé à Nice, serait associé en attaque à Emmanuel Dennis qui arrive de Watford pour la même somme. Les dirigeants de Forest pourraient ainsi dépenser 150 millions cet été.

Notre avis : En fin de contrat avec Brighton dans un an et très courtisé cet été, Maupay devrait apporter de réelles certitudes à Forest.

Neal Maupay Crédit: Getty Images

NICO GONZALEZ PROLONGÉ, PUIS PRÊTÉ À VALENCE

Le FC Barcelone a annoncé ce samedi avoir prolongé le contrat de Nico Gonzalez de deux années supplémentaires soit jusqu'en 2026. Dans la foulée, le milieu de terrain espagnol de 20 ans a été prêté pour une saison à Valence.

Notre avis : Une affaire intéressante pour les trois parties et surtout Valence qui récupère un jeune très prometteur.

AUXERRE RECRUTE MENSAH

Un renfort défensif pour le club bourguignon. L'AJ Auxerre a officialisé l'arrivée de Gideon Mensah en provenance du Red Bull Salzburg. Le montant de l'indemnité de transfert n'a pas été dévoilé mais l'arrière gauche international ghanéen de 24 ans s'est engagé jusqu'en juin 2025. Prêté à Bordeaux la saison dernière, Mensah est la 9e recrue estivale de l'AJA.

Notre avis : Le coach bourguignon Jean-Marc Furlan va devoir trouver la bonne formule avec tous ces nouveaux joueurs.

MENACÉ, WILLIAN QUITTE LES CORINTHIANS

Rentré au Brésil après des expériences à Chelsea et à Arsenal, Willian s'apprêterait à faire son retour en Europe. L'international auriverde a quitté les Corinthians après avoir reçu des menaces de mort de supporters lui reprochant ses performances. Fulham s'est renseigné et apparaît comme une destination crédible.

Notre avis : Fulham prendrait un gros risque en tentant de relancer un joueur de 34 ans qui parait peu concerné.

Willian avec les Corinthians Crédit: Getty Images

