Transferts

Le Bayern ne s'arrête plus

Après avoir bouclé les arrivées de Mazraoui et Gravenberch, puis proche de boucler celui de Mané, le Bayern Munich travaillerait sur le cas Konrad Laimer. Fabrizio Romano explique que son profil plairait à Julian Nagelsmann et les prises de contact auraient démarré, même si Leipzig préférerait voir son joueur partir à l'étranger plutôt que chez un concurrent.

Notre avis : Nagelsmann va peut-être récupérer un autre ancien du RBL

Le PSG ne lâche pas Skriniar...

Le PSG n'en a pas fini du dossier Milan Skriniar et Luis Campos ne semble pas décidé à lâcher. La Gazzetta dello Sport rapporte dimanche que le club de la capitale aurait proposé cinq ans de contrat au défenseur central avec un salaire net d'environ 7,7 millions d'euros par an. L'Inter attend un plus gros chèque pour le lâcher, après une première offre à 50 millions.

Notre avis : La première grosse négociation de Campos pour faire venir un joueur à Paris.

... et aurait sorti le chéquier pour attirer Vinicius

D'après Marca ce dimanche, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est quasiment bouclée. Lié au club madrilène jusqu'en 2024, il devrait bientôt l'être jusqu'en 2026 ou 2027. Le média espagnol précise que le PSG était prêt à offrir un énorme salaire au joueur brésilien : 40 millions d'euros par saison, soit 12 fois plus que ce qu'il gagne, et 4 fois plus que ce qu'il devrait toucher, via son nouveau "deal".

Notre avis : Attirer Vinicius n'est pas improbable, le montant du salaire en revanche...

Liverpool prêt à perde Salah ?

L'équilibre du vestiaire avant tout. Selon le Mirror, Liverpool se prépare à la perspective d'un départ de Mohamed Salah, libre dans un an. Les négociations pour une prolongation n'aboutissent pas. Les Reds ne seraient pas enclins à céder à Salah, qui demanderait un salaire de 400 000 livres (466 000 euros) par semaine depuis l'année passée (contre un salaire actuel de 200 000 livres, d'après le site spécialisé Spotrac).

Notre avis : En perdant Salah et Mané en un an, Liverpool entrerait dans un nouveau cycle.

Le Barça reconstruit sa défense

Selon A Bola, confirmé par les dernières informations de la presse espagnole, les Blaugranas seraient ainsi très intéressés par Gonçalo Costa. Le défenseur du Sporting CP, âgé de 22 ans, aurait d'ailleurs d'ores et déjà exprimé son souhait de quitter les Lions lors du mercato estival.

Notre avis : Le Barça part de loin défensivement, il faut recruter jeune

Marcelo et Dani Alves réunis ?

Ils ont été rivaux pendant des années. Les deux anciens défenseurs latéraux du Real et du Barça, Marcelo et Dani Alves, libres de tout contrat, pourraient se retrouver sous les mêmes couleurs, celles du Real Valladolid. Ronaldo le Brésilien, propriétaire du club, rêve de les voir jouer ensemble.

Notre avis : Les deux Brésiliens devront demander peu pour aller là-bas

Manchester United offre plus pour Raphinha mais...

Deco, l'agent du Brésilien, préférerait une autre destination pour son joueur. Selon The Express, le Portugais travaillerait actuellement sur un transfert vers le FC Barcelone, qui désire également le joueur, quand bien même l'offre mancunienne serait plus alléchante.

Notre avis : Pas impossible que le choix du cœur l'emporte.

Monaco se sépare de Sidibé

Le club de la Principauté a fait le choix de ne pas renouveler le contrat du défenseur latéral français. Le champion du monde, après six saisons passées sur le Rocher, est désormais un joueur libre.

Notre avis : Un joli coup potentiel pour un club de Ligue 1.

Sterling à Chelsea, ça chauffe

Plusieurs médias anglais évoquaient déjà la possibilité d'un transfert de Raheem Sterling de Manchester City vers Chelsea. Ce dimanche, le dossier semble s'être accéléré, puisque The Athletic annonce que les différentes parties se sont bien rapprochées. L'international anglais serait également déjà venu aux renseignements sur l'ambiance chez les Blues et les méthodes de management de Thomas Tuchel.

Notre avis : Une bonne recrue, mais pas sur que Sterling soit le buteur dont Chelsea a besoin.

Jovic à la relance en Italie ?

Selon Sky Sport, le plan du Real pour se débarrasser de ses attaquants sous-performants se poursuit. Luka Jovic serait en contact avec la Fiorentina. La Viola aimerait un prêt d'une saison. Le Serbe est encore sous contrat jusqu'en 2025.

Notre avis : Peu importe son choix, son avenir ne s'écrira pas au Real.

