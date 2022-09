Transferts

De Jong revient sur son été mouvementé

Dans un entretien accordé au média néerlandais NOS, Frenkie de Jong est revenu sur son été mouvementé. En effet, Manchester United et Chelsea s'étaient positionnés pour le récupérer. "Pour moi c'était clair : je voulais rester au Barça. Il n'y a aucun problème entre mes coéquipiers et moi. Rien n'a changé. Les propositions de Manchester United et de Chelsea ? Beaucoup de choses se sont passées mais ma position était claire dès le départ", a-t-il déclaré.

Notre avis : Le terrain pourrait donner raison à l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam. Depuis deux matches en Liga, le milieu néerlandais a été titulaire avec le Barça.

"A force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre"

Zaïre-Emery a failli partir en prêt à Lens

D'après L'Equipe, Warren Zaïre-Emery (16 ans) a été proche de se faire prêter au RC Lens à la toute fin du mercato estival 2022. Un terrain d'entente avait été trouvé entre les deux directions mais Christophe Galtier et Luis Campos se seraient opposés à ce prêt. Depuis le début de la saison, le natif de Montreuil a joué deux rencontres de L1.

Notre avis : Warren Zaïre-Emery aurait sûrement joué davantage à Lens, mais avec les stars du PSG au quotidien, le jeune talent va continuer d'apprendre à vitesse grand V.

Koeman explique pourquoi Wijnaldum n'a pas signé au Barça

A l'été 2021, Georginio Wijnaldum avait le choix entre le Barça et le PSG. Malgré l'insistance de son compatriote Ronald Koeman, le milieu international néerlandais a finalement rejoint Paris. Dans un entretien accordé au média néerlandais AD, l'ex-technicien barcelonais est revenu sur cet épisode. "Je voulais le faire venir au Barça mais le président Laporta a préféré m'ennuyer et a fait retarder les choses. Georginio Wijnaldum a choisi le PSG pour cette raison", a indiqué le technicien de 59 ans, qui n'a pas retrouvé de club.

Notre avis : Au regard de la dernière saison du Néerlandais au PSG (ndlr : prêté depuis à la Roma), ce dernier aurait peut-être plus trouvé sa place au Barça.

Le Real Madrid suit un jeune talent de Flamengo

Après Vincius Jr et Rodrigo, le Real Madrid va-t-il dénicher une nouvelle pépite brésilienne ? Selon les informations d'ESPN, le vainqueur de la dernière Ligue des champions serait intéressé par João Gomes, le milieu défensif de Flamengo. Les Merengue pourraient proposer une offre de 30 millions d'euros pour le joueur brésilien de 21 ans, également suivi par des poids lourds de Premier League.

Notre avis : Après le départ de Casemiro, le Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain supplémentaire pour intégrer la rotation.

Dortmund fixe le prix de Bellingham

D'après The Athletic, le Borussia Dortmund a fixé la clause libératoire de son jeune milieu de terrain Jude Bellingham : quelque 150 millions d'euros. Selon la presse espagnole, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid seraient sur le coup.

Notre avis : Après Erling Haaland, le BvB devrait prochainement récupérer une nouvelle belle somme sur le marché des transferts.

Le Barça vise Iñigo Martinez

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait coché le nom d'Iñigo Martínez, le défenseur central de l'Athlétic Bilbao, pour 2023. L'international espagnol de 31 ans (19 sélections), qui a toujours évolué au Pays Basque (la Real Sociedad puis l'Athlétic Bilbao depuis quatre ans), sera en fin de bail en juin prochain.

Notre avis : Recruter un joueur international libre serait une bonne affaire pour le Barça.

