Pogba, retour quasi acté à la Juve

Le retour de Paul Pogba à la Juventus est presque bouclé. "Nous nous dirigeons vers un accord total", indiquait Sky Italia mardi soir, précisant que quelques détails fiscaux restent simplement à régler. Ce mercredi, Sky Sports assure que les représentants du Français sont en train de finaliser le contrat. L'officialisation interviendra début juillet.

Notre avis : Le "Pogback" n'est plus qu'une question de temps.

De Jong réagit à l’intérêt de United

Présent en conférence de presse depuis le rassemblement de sa sélection, Frenkie De Jong a été interrogé sur un possible départ du côté de Manchester United cet été. S'il n'a pas voulu se prononcer, le milieu du Barça s'est dit "flatté" par l'intérêt des Red Devils.

Notre avis : Si rien n’est encore fait dans ce dossier, United semble sérieusement intéressé par De Jong, et l'intéressé n’y semble pas insensible…

Lukaku pourrait revenir à l'Inter

D'après Fabrizio Romano, Chelsea serait ouvert à un prêt de leur attaquant belge à l'Inter. Un véritable aveu d'échec pour Chelsea, un an après son recrutement pour 113M€. Un soulagement probablement pour Lukaku, qui avait parlé de son mal-être chez les Blues en plein milieu de la saison.

Notre avis : Peut-être la meilleure solution pour qu'il retrouve son niveau.

À peine racheté, Chelsea fonce sur son chouchou français

Un accord pour Mané ?

Fabrizio Romano a encore frappé. Le Twittos grand spécialiste des transferts a annoncé un accord entre le Bayern et Liverpool pour le transfert de l'international sénégalais. Si le montant du transfert n'est pas dévoilé, on apprend que les parties seraient tombées d'accord sur un contrat de trois ans.

Notre avis : Plus aucun obstacle ne semble se dresser entre Mané et le Bayern.

Vers une nouvelle offre du Barça pour Lewandowski ?

Selon les informations de RMC Sport, le FC Barcelone serait sur le point de transmettre une deuxième offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Après avoir proposé 32 millions d'euros hors bonus ces derniers jours, les Blaugrana seraient sur le point d'offrir 40 millions d'euros, bonus compris, à leurs homologues bavarois. Sous contrat avec le champion d'Allemagne jusqu'en juin 2023, l'attaquant international polonais a annoncé publiquement son souhait de partir cet été.

Notre avis : Le point de non-retour a été atteint entre les deux parties. Sauf surprise, Robert Lewandowski va partir.

L’OM discute avec Witsel

En quête d'un remplaçant à Boubacar Kamara, l'OM aurait décidé de cibler Axel Witsel selon L'Equipe. L'international belge, qui est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, cocherait parfaitement les cases des décideurs marseillais, qui souhaitent un joueur prêt pour disputer la Ligue des champions et capable d'évoluer seul devant la défense. Le club phocéen aurait les faveurs du belge pour le moment et des discussions avec son entourage auraient déjà débuté. Witsel serait également courtisé par des clubs américains, turcs et allemands.

Notre avis : Witsel libre, c’est une occasion à saisir pour l’OM.

L'OM à fond sur la Serie A

Décidément, Pablo Longoria semble séduit par le football italien. D'abord l'intérêt pour Joaquin Correa de l'Inter et l'arrivée probable de Javier Ribalata au poste de directeur du football. Mais ce n'est pas tout, les Phocéens auraient développé un certain intérêt pour Luis Muriel, attaquant de pointe et remplaçant de luxe à l'Atalanta, qui sort d'une saison à 14 buts et 10 passes décisives.

Notre avis : Après Milik, Pau Lopez et Ünder, Longoria continue sa razzia en Italie.

Le Real Madrid blinde Vinicius

Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a souhaité ne prendre aucun risque avec la prolongation de Vinicius Junior. Les Merengue l'ont convaincu de prolonger jusqu'en 2026, avec un salaire qui le place parmi les plus hauts du club et une clause libératoire à.... un milliard d'euros. L'officialisation devrait arriver au mois de juillet.

Notre avis : Il fallait bien ça pour éviter de se le faire chiper.

La liste de courses de Tottenham

D'après The Times, les Spurs auraient une belle liste de joueurs qu'ils convoitent pour se renforcer cet été, évidemment rédigée sous le contrôle d'Antonio Conte. Y figurent Chistian Eriksen, Richarlison, Raphinha et Pau Torres, rien que ça. Le technicien italien a également annoncés les intransférables à ses yeux, sur qui il veut compter la saison prochaine : Emerson Royal, Lo Celso, Ndombele, Reguilon et Bergwijn.

Notre avis : Conte est un entraîneur exigeant qui obtient souvent ce qu'il veut.

La Roma lorgne toujours plus Aouar

On apprenait hier l'intérêt de l'AS Roma pour le milieu de terrain de l'OL, aujourd'hui plusieurs médias locaux parlent d'une offre possible de 20M€. Si elle n'a pas encore été transmise, c'est en tout cas le signe que le Français est bel et bien dans les petits papiers de Tiago Pinto, le directeur sportif du club de la Louve.

Notre avis : L'OL pourra difficilement en tirer plus.

La préférence de Botman

Voilà un moment que Sven Botman est proche d'un départ du LOSC. Parmi les deux destinations les plus probables figurent Newcastle et l'AC Milan. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le défenseur central néerlandais aurait une nette préférence pour les Champions d'Italie, notamment en raison de la possibilité de jouer en Serie A, un championnat qui lui plaît.

Notre avis : Un club prestigieux, de retour en force, pour un jeune joueur prometteur.

Gonalons de retour en Ligue 1 ?

Libéré de son contrat avec Grenade après la relégation du club en D2 espagnole, Maxime Gonalons devrait faire son retour en France du côté de Clermont, selon les informations de RMC Sport. Il devrait signer son contrat dans les prochains jours. Avant son choix, Gonalons avait espéré un retour à l'OL, mais Bosz n'était pas convaincu par le profil.

Notre avis : Un apport d'expérience pour un groupe qui en a manqué cette saison.

Maxime Gonalons avec le maillot de Grenade Crédit: Eurosport

Valence veut piocher en Ligue 1

D'après L'Équipe, l'écurie espagnole souhaiterait se faire prêter, avec option d'achat obligatoire, Timothy Weah. Le jeune attaquant américain du LOSC sort d'une saison à trois buts et cinq passes décisives.

Notre avis : Pas un gros temps de jeu à Lille, pas sur que Valence soit la bonne solution pour passer un cap.

Le LOSC Observe Raskin

Selon les informations de la Dernière Heure, le LOSC se serait penché sur le profil de Nicolas Raskin, jeune milieu (21 ans) du Standard de Liège. Visé également par Genk, le Club de Bruges ou Leicester, ce dernier privilégie un départ à l'étranger, même s'il assure être concentré sur la nouvelle saison à venir avec son club.

Notre avis : Le LOSC va certainement viser de bonnes pioches cet été. Raskin pourrait en être une.

