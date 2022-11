L'AC Milan veut Ziyech en prêt

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan souhaiterait récupérer Hakim Ziyech en prêt en janvier prochain. Le champion d'Italie en titre aimerait inclure une option d'achat dans l'opération. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2025, l'ailier international marocain n'a pas la confiance de Graham Potter chez les Blues (huit matches en Premier League et C1 pour une titularisation).

Ad

Notre option : Avec la très belle prestation du joueur dimanche lors de Belgique-Maroc (0-2), de nouveaux prétendants pourraient vite s'intéresser à son profil.

Transferts Les 6 infos mercato de vendredi 25/11/2022 À 09:41

Bientôt un nouveau contrat pour Baldé au Barça ?

Appelé de dernière minute pour la Coupe du monde 2022 avec l'Espagne , Alejandro Baldé, qui a joué deux matches avec la Roja au Qatar, pourrait voir son contrat étendu au FC Barcelone. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Blaugrana pourraient lui proposer un nouveau bail jusqu'en juin 2027 avec une clause libératoire fixée à un milliard d'euros.

Notre avis : L'arrière gauche de 19 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club catalan. Ainsi, le Barça a raison de vouloir le sécuriser maintenant pour ne pas se retrouver sous pression l'année prochaine.

La Juventus vise Williams

Entré en jeu face au Costa Rica (7-0) et l'Allemagne (1-1) lors du Mondial 2022, Nico Williams intéresse des grosses écuries du football européen. Parmi les plus insistants, on retrouverait la Juventus Turin, selon les informations du quotidien AS. Pour l'heure, l'ailier de 20 ans est lié à l'Athlétic Bilbao jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Au regard du statut de néo-international du joueur (4 sélections), le club basque pourrait faire monter les enchères dès cet hiver.

Un intérêt concret de Tottenham pour Skov Olsen

Discret depuis le début de la Coupe du monde, Andreas Skov Olsen agite cependant le marché des transferts. D'après le média flamand Het Nieuwsblad, Tottenham aurait montré un intérêt concret pour l'ailier international danois. Depuis le début de la saison, le Scandinave est l'un des maillons forts de Bruges, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (ndlr : sept buts et quatre passes décisives en championnat belge et C1 confondus).

Notre avis : Bruges aura à coeur d'éliminer Benfica en C1. Pour cela, le club belge voudra conserver ses meilleurs éléments dont Andreas Skov Olsen. Ainsi, les Spurs devront proposer une très belle offre pour arriver à leurs fins.

Du beau monde sur Pulisic

Lié à Chelsea jusqu'en juin 2024, l'ailier international américain Christian Pulisic serait dans les petits papiers de Manchester United, Arsenal et Newcastle. D'après ESPN, les Red Devils étudieraient la possibilité de se faire prêter le joueur de 24 ans dès janvier 2023.

Notre avis : Il semble peu probable que Chelsea accepte de renforcer un concurrent direct en Premier League en cours de saison.

Transferts Les 5 infos mercato de jeudi 24/11/2022 À 10:26