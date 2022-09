Zlatan ne compte pas arrêter

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son futur proche, lui qui devrait faire son retour sur les terrains en janvier prochain. "Je vais bien, je travaille chaque jour pour revenir. Quand ? Vous verrez, mais quand je reviendrai, ce sera "violent" (...) Zvonimir Boban dit que je dois arrêter ? Si je vois un joueur plus fort que moi, ok. Mais je ne l'ai pas encore vu..", a-t-il ironisé.

Notre avis : Zlatan va probablement attendre de voir comment se passe son come-back avant de trancher sur son futur.

Da Silva envisage de quitter l'OL

Selon les informations de L'Equipe, Florent Da Silva envisagerait de quitter l'Olympique Lyonnais. Le jeune meneur de jeu ne comprendrait pas la gestion du club à son égard, au point qu'il songerait, avec son entourage, à demander une résiliation de son contrat. Prêté à Villefranche la saison dernière, le joueur de 19 ans aurait pu rejoindre Metz l'été dernier, mais ce transfert ne s'était pas réalisé.

Notre avis : Malgré une prolongation jusqu'en 2025, Da Silva souhaite visiblement quitter Lyon. Il réclame du temps de jeu.

Messi temporise pour son avenir

Si le PSG pourrait lui proposer une prolongation de contrat , Lionel Messi préfère temporiser. Selon L'Equipe , l'international argentin, qui regrette les départs de Leandro Paredes et Angel Di Maria cet été, ne compte pas discuter de son avenir avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Pour rappel, une clause de prolongation existe dans ce contrat, mais uniquement avec l'accord des deux parties.

Notre avis : Messi préfère patienter et temporiser. Paris devrait faire de même, et voir comment se déroule cette saison.

Kanté-Chelsea, ça traîne...

En fin de contrat en juin 2023, N'Golo Kanté n'a toujours pas prolongé à Chelsea. Et selon The Athletic, les négociations sont compliquées entre les parties. En effet, l'international français négociait, avec l'ancienne direction, un nouveau contrat de trois ans, plus une année supplémentaire en option. Mais la nouvelle, présidée par Todd Boehly, ne lui proposerait que deux saisons avec une supplémentaire en option.

Notre avis : Chelsea est dos au mur dans ce dossier, puisque Kanté sera libre de négocier avec le club qu'il souhaite en janvier prochain.

