TRANSFERT - En fin de contrat du côté de Montpellier, Sakina Karchaoui a signé mercredi un contrat d'un an avec l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. La latérale internationale tricolore passe ainsi un nouveau cap dans sa carrière.

C'est un bien joli coup pour l'OL et son équipe féminine. En fin de contrat en juin avec Montpellier, Sakina Karchaoui a officiellement changé de couleurs. La latérale gauche internationale de 24 ans a signé un contrat d’un an avec le club rhodanien. "Je suis super contente et fière de faire partie de cette famille. Je suis honorée de représenter ces couleurs. Il faut se mettre au travail maintenant. Je côtoie beaucoup de Lyonnaises en sélection. L'OL est la meilleure équipe au monde. C'était le tournant de ma carrière", a-t-elle estimé.

"On est dans la continuité du recrutement. On est ravis. C'est une jeune joueuse, internationale. Elle nous offre beaucoup de possibilités. Sa technique, son envie d'aller vers l'avant correspondent à l'OL", s'est enthousiasmé de son côté Jean-Michel Aulas. Avec 33 sélections en équipe de France, Karchaoui est une joueuse confirmée qui complète un effectif déjà pléthorique. De quoi aider le club à confirmer sa domination écrasante en première division féminine.

