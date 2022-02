L'attaquant français Bafétimbi Gomis a signé un contrat pour revenir à Galatasaray, où il avait déjà joué pendant une saison, a annoncé mercredi le club turc, actuellement à la peine en championnat. "Notre club a conclu un accord pour le transfert du footballeur Bafétimbi Gomis", indique le club dans un communiqué, sans préciser la durée et les termes du contrat.

Le Français avait déjà porté les couleurs jaune et rouge de Galatasaray lors de la saison 2017-2018, et avait terminé meilleur buteur du championnat avec 29 réalisations. "Gomis aime beaucoup Galatasaray. Il a dit ne pas avoir terminé sa tâche ici. C'est un joueur qui peut avoir un impact très positif sur l'équipe", a déclaré mercredi le président du club, Burak Elmas. Le buteur de 36 ans avait déjà affirmé dimanche sur Twitter être "très heureux d'être de retour" à Istanbul, sans que le club ne confirme la signature d'un contrat.

L'ancien joueur de Saint-Etienne et de l'Olympique lyonnais avait rejoint Al-Hilal après son passage à Galatasaray et a remporté notamment deux Ligues des champions d'Asie avec le club saoudien. Al-Hilal a annoncé la semaine dernière son départ après 151 matches et 116 buts marqués. Vice-champions de Turquie la saison dernière, les "Lions" d'Istanbul occupent la 15e place du classement après 23 journées de championnat, à trois points du premier relégable. Le club reste sur quatre défaites d'affilée en championnat et n'a remporté qu'un seul de ses 12 derniers matchs en Super Lig. Galatasaray avait annoncé début janvier le départ "d'un commun accord" de son entraîneur vedette Fatih Terim, remplacé quelques jours plus tard par l'Espagnol Domenec Torrent, ancien assistant de Pep Guardiola pendant une dizaine d'années au FC Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City.

