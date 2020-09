Football

Transferts - Lovren : "Je quitte Liverpool au meilleur moment possible"

Dejan Lovren, qui a quitté Liverpool pour le Zénith Saint-Pétersbourg au début de l'été, affirme que ce choix a été longuement réfléchi et qu'il avait fait le tour de la question chez les Reds : "J'ai gagné les trophées les plus importants, et surtout j'y ai passé un très bon moment".

