Football

Transferts - Mathieu Bodmer raccroche les crampons !

A 37 ans, @BODMERmathieu a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. L'ancien milieu de terrain de @SMCaen, @losclive, @OL, @PSG_inside, @ASSEofficiel, @ogcnice et Guingamp aura donc achevé son aventure à Amiens, où il a vécu deux saisons et où il aurait pu poursuivre un an de plus en cas de maintien du club picard.

00:00:30, 0 vue, 23/06/2020 à 16:40