Football

Transferts – Mercato Buzz : Le pacte secret Haaland-Dortmund, un départ hivernal pour Lacazette, Koundé et son avenir

MERCATO BUZZ - Un pacte secret entre Haaland et le Borussia Dortmund pour le laisser partir l’été prochain, Séville qui pourrait recruter Lacazette dès janvier pour cause de Coupe d’Afrique des nations et Jules Koundé qui évoque son transfert avorté à Chelsea : Voici notre Mercato Buzz hebdomadaire.

00:02:45, il y a 25 minutes