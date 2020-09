Football

Transferts - Messi aux trousses de Pelé

En restant au Barça, Lionel Messi peut désormais viser un record de Pelé : celui du plus grand nombre de buts inscrits avec un seul club. Messi, 634 buts au Barça, n'est qu'à neuf unités des 643 du Brésilien avec Santos. Si les anciens coéquipiers de Pelé, Zico et Rivelino, refusent de mettre l'Argentin sur un pied d'égalité, le Roi lui-même estime que Messi est "actuellement le joueur le plus

