Philippe Coutinho a passé sa visite médicale avant son prêt à Aston Villa et rejoindra ses nouveaux coéquipiers mercredi. Voici ce qu'a annoncé son nouvel entraîneur Steven Gerrard ce lundi. "Philippe est en train de finaliser les démarches administratives d'immigration et nous sommes impatients de l'avoir sur le terrain d'entraînement avec le groupe, mercredi", a expliqué le technicien anglais sur le site internet des Villans.

Le Brésilien de 29 ans, qui avait joué avec Steven Gerrard à Liverpool, va rejoindre le club de Birmingham pour le reste de la saison, avec option d'achat. Barcelone continuera à assumer une partie du salaire du joueur, arrivé en 2018 d'Anfield Road pour quelque 170 millions d'euros bonus compris, mais sans jamais s'imposer. Il avait passé la saison 2019-2020 en prêt au Bayern Munich, participant notamment avec un doublé et une passe décisive à l'humiliant 8-2 infligé au Barça en quart de finale de la Ligue des champions.

Et maintenant Digne ?

"C'est un excellent joueur qui peut s'enorgueillir d'un CV impressionnant, constellé de titres. Je suis très heureux que nous ayons réussi à le faire monter à bord et je suis impatient de travailler avec lui, a expliqué Steven Gerrard qui tient sa première grosse recrue depuis son arrivée en novembre, en provenance des Glasgow Rangers, pour remplacer Dean Smith. Sa présence sera inestimable étant donné les blessures et (les absences liées à) la CAN qui ont réduit nos options en attaque."

Aston Villa, qui affronte Manchester United en soirée pour le 3e tour de la Coupe d'Angleterre, pourrait frapper prochainement un deuxième joli coup dans ce mercato d'hiver, la presse britannique évoquant un accord avec le latéral international français Lucas Digne, sur qui Everton ne compte plus. Il faudra cependant encore convaincre les Toffees, alors que Newcastle et peut-être Chelsea seraient également sur le coup, pour un transfert estimé à une trentaine de millions d'euros.

