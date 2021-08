Transferts

Voilà qui va rappeler d'excellents souvenirs à ceux qui ont vu (et revu) le film "Goal, naissance d'un prodige". Sortie en 2005, la fiction racontait l'histoire de Santiago "Santi" Muñez, jeune Mexicain passionné de football et dont la carrière décollait du côté de Newcastle United, en Premier League. Seize ans plus tard, l'histoire est sur le point de se répéter. Pas dans un nouvel volet du film, mais dans la réalité.

Selon plusieurs médias, dont TUDN et ESPN, Santiago Muñoz, attaquant de 18 ans qui s'est révélé sous les couleurs de Santos Laguna au Mexique, est en effet sur le point de rejoindre les Magpies. Le natif d'El Paso, au Texas, ne compte que 19 matches (trois buts, trois passes décisives) depuis le début de sa carrière, mais a visiblement convaincu les décideurs anglais.

Lui, en tout cas, est convaincu de sa décision. Un accord pour un prêt d'un an avec option d'achat pourrait intervenir dans les prochaines heures entre Newcastle et son club, avec lequel il a décidé de ne pas prolonger et qui le laisse de côté jusqu'à ce que son cas soit réglé.

