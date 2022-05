Football

Transferts - Tchouaméni, Nkunku, Pogba : Toute l’Europe s’arrache les internationaux Français

MERCATO BUZZ – La saison de football arrive à son terme et les plus grands clubs d’Europe sont déjà dans les starting-blocks pour les premiers gros transferts de l’été. Les internationaux français font l’objet de nombreuses convoitises : Liverpool et Jurgen Klopp sont en pole position pour Tchouaméni, Chelsea entre dans la danse pour Nkunku et Pogba pourrait faire son retour à la Juventus.

