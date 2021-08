A chaque jour son rebondissement. Alors que les rumeurs sur l'avenir de Kylian Mbappé vont bon train, le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a pris un malin plaisir à raviver le feuilleton, affirmant qu'un "joueur du Paris Saint-Germain pourrait rejoindre le Real Madrid". Et forcément, le premier visage qui vient en tête est celui de l'attaquant français de 22 ans, qui n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG, ni annoncé qu'il voulait quitter l'effectif des vice-champions de France.

Dans ce même entretien avec le journal espagnol Marca , l'international allemand a mentionné que le transfert de Lionel Messi provoquerait forcément un effet domino. Mais malgré la signature de Messi au Paris Saint-Germain, le club de la capitale semble plus que jamais déterminé à garder Mbappé afin de former un trident offensif exceptionnel avec Neymar et le génie argentin.