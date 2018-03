Umtiti et le Barça pas d'accord, Manchester United à l'affût

Au lendemain des louanges de Carles Puyol, adressées au quotidien brésilien Estadao ("Il sera bientôt parmi les meilleurs au monde"), Samuel Umtiti s'affiche encore dans la presse ce lundi. Mais la une de Sport se veut elle beaucoup plus alarmiste. Le quotidien catalan s'inquiète de voir le Français quitter le Barça dès cet été. La raison ? Des négociations de contrat qui n'avanceraient pas. Les prétentions salariales de l'ancien Lyonnais seraient beaucoup trop élevées pour le FC Barcelone.

Sous contrat jusqu'en 2021 avec le Barça, Umtiti réclamerait une augmentation de salaire pour atteindre les neuf millions d'euros annuels. Soit l'équivalent du salaire de joueurs comme Luis Suarez ou Andrés Iniesta. Toujours selon Sport, le club catalan aurait refusé d'offrir cette somme au Français, mais serait toujours disposé à négocier.

La rumeur ne serait pourtant pas tombée dans l'oreille d'un sourd : José Mourinho, grand admirateur de l'international français, se serait d'ores et déjà positionné pour l'attirer à Manchester United. Sport rapporte même que le Special One aurait personnellement appelé Umtiti pour le convaincre. Les Red Devils seraient prêts à s'aligner sur les demandes de l'ancien Lyonnais. Et sa clause de départ, fixée à 60 millions d'euros, ne serait pas un problème pour MU, qui cherche à se renforcer dans le secteur. L'idylle catalane pourrait bien se terminer plus tôt que prévu.