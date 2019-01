VIDEO - Willian, Thiago Mendes, Gueye, Mitroglou : suivez la Nuit du Mercato à partir de 20h

Les dossiers en suspens sont encore très nombreux : entre la recherche d'un autre milieu de terrain ou d'un renfort offensif pour le PSG, la frénésie de l'AS Monaco, les derniers renforts de l'ASSE ou les derniers mouvements à l'étranger, ces dernières heures du mercato s'annoncent brûlantes. Pour suivre tout cela en direct, rendez-vous à partir de 20h sur la page Facebook d'Eurosport où nos journaliste Martin Mosnier et Cyril Morin évoqueront les dernières tractations en cours et répondront à vos questions.

A nuit exceptionnelle, cadeau exceptionnel : en partageant l'émission, vous pourrez gagner le maillot dédicacé d'Houssem Aouar et des places de Coupe de France.