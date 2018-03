Allegri, Conte, Jardim : le PSG multiplie les pistes pour l'après-Emery (et ça pose question)

Vous en avez maintenant l'habitude, à chaque jour sa rumeur sur le prochain entraîneur du PSG. Et difficile que cela soit autrement, tant le club de la capitale semble multiplier les profils autant que les pistes. Si les noms de Thomas Tuchel et Antonio Conte étaient évoqués lundi dans la presse allemande et italienne, Le Parisien affirme ce mardi que Massimiliano Allegri est actuellement pole position dans la succession à Emery. Mais si ces pistes tournent éventuellement à l'échec, le PSG prépare plusieurs plans B. Au cas où...

Parmi eux, on retrouve ainsi les noms de Paulo Fonseca (Shakhtar), André Villas-Boas (libre) et Sergio Conceição (FC Porto). Mais surtout, le PSG songerait au profil de Leonardo Jardim, qui possède une partie du profil recherché selon le quotidien francilien. Capacité à tirer le meilleur de son effectif, adaptation au groupe dont il dispose... L'entraîneur de l'AS Monaco séduit la direction parisienne.

Jardim, des pour et des contre

Toutefois, il y a quelques bémols dans son CV selon Le Parisien. Sous contrat jusqu'en 2020, Jardim n'a jamais eu un vestiaire composé d'égo surdimensionnés. De plus, il n'a "que" 28 rencontres de Ligue des champions à son compteur, ce qui pourrait refroidir l'intérêt parisien. Toutefois, il peut se vanter d'une une demi-finale de C1, stade que n'a jamais atteint le PSG. Et pour conclure, le quotidien explique le club de la capitale recheche un coach qui a remporté des titres majeurs, comme entraîneur et comme joueur. Ce qui n'est pas forcément le cas du Portugais.

Comme pour chaque entraîneur, il y a donc des pour et des contre dans le profil de Leonardo Jardim, qui affronte le PSG samedi en finale de la Coupe de la Ligue. Concernant les pistes "prioritaires", celle qui mène à Massimiliano Allegri reste compliquée tant la Juventus souhaite le garder. De quoi accélérer pour Conte, Pochettino, Luis Enrique, Ancelotti ou encore Tuchel ? Certains accusent le PSG de naviguer à vue, sans un objectif clair et une idée précise. Les prochaines semaines, voire les prochains jours, apporteront certainement de nouveaux éléments de réponse.