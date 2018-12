Barça, de Jong, 100 millions : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

De Jong dément un accord avec le PSG… "pour le moment"

Annoncé au PSG l'été prochain pour 75 millions d'euros, Frenkie de Jong a démenti un accord avec le club de la capitale. Sans pour autant écarter la possibilité d'un transfert à Paris. "La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas d’accord pour le moment, a déclaré le milieu de l'Ajax Amsterdam au quotidien néerlandais De Telegraaf. La décision n’a pas encore été prise et tant que le transfert n’est pas fait, je me concentre principalement sur l’Ajax." RMC ajoute que les dirigeants parisiens souhaiteraient faire baisser le prix du joueur. Le Barça et Manchester City sont également sur les rangs pour le Néerlandais, auteur d'un très beau but avec l'Ajax ce week-end.

Notre avis : Paris semble quand même avoir une longueur d'avance sur ce dossier. Mais les négociations sont loin d'être terminées.

Kane, priorité du Barça ?

Le Daily Star affirme que le FC Barcelone a fait de Harry Kane sa cible prioritaire du prochain mercato estival. Selon le tabloïd britannique, les dirigeants catalans souhaitent faire de l'avant-centre de Tottenham, âgé de 25 ans, le successeur de Luis Suarez à la pointe de l'attaque barcelonaise. Le Daily Star souligne que le retard pris dans les travaux du stade des Spurs entraîne des pertes pour le club londonien, et qu'il pourrait ainsi se laisser convaincre de vendre sa star si une offre d'au moins 150 millions de livres (167,6 millions d'euros) est formulée.

Notre avis : Le Daily Star est loin d'être le média le plus fiable en Angleterre. Et ce n'est pas forcément au poste d'avant-centre, où Suarez reste très performant, que le Barça a des besoins.

Paqueta est arrivé à Milan

Lucas Paqueta a débarqué à Milan pour passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de s'engager officiellement avec l'AC Milan. Le club italien avait trouvé un accord avec Flamengo au mois d'octobre sur la base d'une indemnité de transfert de 35 millions d'euros. Le Brésilien de 21 ans, également convoité par le PSG, doit signer un contrat de cinq ans avec les Rossoneri.

Notre avis : A moins d'un problème révélé lors de la visite médicale, Paqueta sera milanais en janvier.

Koulibaly, c'est 100 millions !

Manchester United va devoir sortir le chéquier si les Red Devils veulent s'offrir Kalidou Koulibaly. Selon The Times, Naples exigerait 90 millions de livres, soit un peu plus de 100 millions d'euros, pour libérer son défenseur de 27 ans, sous contrat jusqu'en 2023. Le Sénégalais est la priorité de José Mourinho pour renforcer la défense mancunienne cet hiver. Des dirigeants de MU auraient récemment rencontré leurs homologues napolitains pour évaluer la possibilité d'un transfert dès le prochain mercato.

Notre avis : C'est cher mais Manchester United est capable de mettre une telle somme sur la table. Et Koulibaly, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde à l'heure actuelle, lui ferait du bien.

Le PSG sur la piste Hazard ?

Selon le Daily Mirror, le Paris Saint-Germain souhaite s'attacher les services d'Eden Hazard l'été prochain. Le Belge, actuellement en négociations avec Chelsea pour prolonger un contrat qui expire en 2020, est également courtisé par la Juventus Turin et le Real Madrid. Il s'est illustré samedi en délivrant deux passes décisives lors de la victoire des Blues face à Manchester City (2-0). Chelsea réclamerait 170 millions d'euros pour l'ancien Lillois.

Notre avis : Entre les contraintes du Fair-play financier et la présence de Neymar au même poste et avec un rôle assez similaire, la piste Hazard est peu crédible pour le PSG.