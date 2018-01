Bérigaud quitte Montpellier et devrait rebondir à Chypre

Débarqué à Montpellier à l'été 2014 en provenance d'Évian Thonon Gaillard, Kévin Bérigaud n'a jamais réussi à s'imposer dans l'Hérault (7 buts en 70 matchs de L1). Le nouvel entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian, l'avait relancé au début de cette saison, avant de lui préférer Giovanni Sio, Isaac Mbenza, Casimir Ninga ou Souleymane Camara.

Bérigaud a finalement été libéré de ses six derniers mois de contrat et devrait rebondir à Chypre, du côté du Pafos FC, club de première division où un contrat jusqu'en juin 2020 l'attend. Il s'agit du second joueur à quitter Montpellier lors de ce mercato hivernal. En début de semaine, le défenseur central William Rémy s'est engagé au Legia Varsovie, en Pologne, pour trois ans et demi.

Pokorny aussi sur le départ

Le défenseur tchèque Lukas Pokorny, pas utilisé par l'entraîneur montpelliérain, pourrait lui rejoindre sous forme de prêt le Slavia Prague, en République Tchèque. Montpellier occupe la 7e place de Ligue 1 et reste en course en Coupe de France comme en Coupe de la Ligue, dont il disputera fin janvier la demi-finale face à l'AS Monaco.