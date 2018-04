Dybala, Ghoulam, PSG : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

La Juventus ferme la porte pour Dybala

Annoncé proche de l'Atlético Madrid depuis qu'il a été aperçu dans un restaurant madrilène en compagnie de Diego Simeone, Paulo Dybala ne quittera pas la Juventus cet été. C'est ce qu'a affirmé le dirigeant turinois Beppe Marotta au micro d'Antena 3, juste avant la défaite de son équipe face au Real Madrid, marquée par l'expulsion de l'Argentin : "Il n'y a aucune négociation avec l'Atlético pour Dybala. C'est un joueur qui va rester encore longtemps chez nous".

Notre avis : On ne croyait déjà pas à un transfert de Dybala à l'Atlético au départ. On n'y croit encore moins aujourd'hui.

Manchester United avance ses pions pour Ghoulam

Bientôt de retour de blessure, Faouzi Ghoulam a la cote. Il y a deux semaines, France Football révélait que Manchester United et Liverpool s'intéressaient de près au latéral gauche algérien de Naples. RMC confirme l'intérêt des Red Devils et ajoute qu'une offre de 30 millions d'euros (plus des bonus) est en préparation.

Notre avis : Mourinho cherche un latéral gauche et Naples aurait déjà bouclé l'arrivée du latéral gauche espagnol Grimaldo pour cet été... rumeur à prendre au sérieux donc.

Le PSG surveille un jeune talent du Benfica

Après Gonçalo Guedes, le PSG va-t-il de nouveau casser sa tirelire pour attirer un jeune talent portugais du Benfica Lisbonne ? Selon O Jogo, le club parisien fait partie des (nombreux) clubs intéressés par João Felix (18 ans), milieu offensif portugais peu connu, mais présenté comme un grand espoir du club lisboète, même s'il n'a encore jamais joué en équipe première. Ce dernier serait également courtisé par Manchester City, l'AC Milan ou encore l'AS Monaco et dispose d'un contrat jusqu'en 2022, avec une clause libératoire de 60 millions d'euros.

Notre avis : Logique que le PSG surveille les talents de ses voisins européens. On le voit toutefois mal dépenser autant pour un joueur si peu expérimenté et qui évolue à un poste où Paris est déjà très bien fourni.

Et si Ben Arfa rejoignait Garde à Montréal ?

En fin de contrat au PSG au 30 juin, Hatem Ben Arfa cherche un nouveau club. Selon Le Parisien, il privilégie une écurie européenne jouant la Ligue des champions et n'est pas emballé par un challenge en MLS. Qu'importe, la presse canadienne a quand même demandé à Rémi Garde ce qu'il pensait du joueur qu'il a connu à l'OL. "Je le connais très bien. Il sait que s'il veut venir en MLS, il est le bienvenu ici. On peut discuter, il n'y a pas de problème", a répondu le coach français de l'Impact de Montréal.

Notre avis : On verrait bien Ben Arfa en MLS, mais cela ne semble pas faire partie de ses plans pour la saison prochaine.

Le Borussia Dortmund négocie pour un buteur uruguayen

Débarqué l'été dernier au Celta Vigo contre 4 millions d'euros, le buteur urugayen Maxi Gómez (21 ans) réalise une première saison très prometteuse en Espagne, avec déjà 14 buts au compteur en Liga. Selon Radio Galega, une radio galicienne, ses performances ont tapé dans l'oeil du Borussia Dortmund, qui négocie déjà sa venue avec le Celta Vigo. Maxi Gomez dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros, mais le Celta Vigo serait disposé à le laisser filer pour une somme inférieure.

Notre avis : Le prêt de Batshuayi ne comportant pas d'option d'achat, Dortmund devra probablement recruter devant cet été. Maxi Gomez est jeune et déjà performant. Tout ce que le BvB apprécie.

Brandt prolonge au Bayer Leverkusen

En fin de contrat en juin 2019, Julian Brandt a lié son avenir au Bayer Leverkusen, avec qui il a prolongé jusqu'en juin 2021. Capable de jouer sur un côté comme en soutien d'un avant-centre, l'international allemand de 21 ans était notamment annoncé comme une piste potentielle du Bayern Munich pour cet été.