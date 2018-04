ESPN en rajoute une couche et annonce Tuchel comme nouvel entraineur du PSG

Ce serait déjà bouclé. Selon ESPN, Thomas Tuchel sera le nouvel entraineur du PSG à compter du mois de juin prochain, date de la fin de contrat de l'actuel coach parisien, Unai Emery. Le site internet américain confirme les informations publiées il y a quelques jours par divers médias français (RMC, Le Parisien, L'Equipe) qui faisaient déjà de l'Allemand de 44 ans la piste prioritaire des dirigeants parisiens.

Tuchel validé par l'Emir

Plus le temps avance et plus le nom du successeur d'Emery sur le banc parisien fait de moins en moins de doute. Le propriétaire du Paris Saint-Germain, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani aurait lui-même validé le profil de l'Allemand et indiqué à ses dirigeants que l'ancien coach du Borussia Dortmund était l'homme de la situation. L'Emir du Qatar apprécierait particulièrement la qualité de jeu proposée par les équipes entraînées par l'Allemand.

Après l'élimination du club de la capitale en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, d'autres noms comme Antonio Conte, Joachim Löw ou Mauricio Pochettino avaient été dans un premier temps évoqués. Le président Nasser Al-Khelaïfi souhaitait, lui, l'arrivée de Conte, actuel entraîneur de Chelsea. Antero Henrique optait plus pour un technicien portugais comme Leonardo Jardim.

Les deux hommes ont finalement dû se plier aux souhaits de leur patron. Quart de finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund en 2017, Tuchel est libre de tout contrat depuis sa séparation avec le club allemand en mai dernier. Aujourd'hui, sauf énorme coup de théâtre, c'est bien Thomas Tuchel qui sera sur le banc parisien la saison prochaine.