Guedes, Neymar, Arsenal : Les 10 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Le PSG gourmand pour Guedes

Gonçalo Guedes, actuellement prêté à Valence, fait partie des éléments susceptibles de quitter le PSG pour permettre au club parisien de renflouer ses caisses et respecter le cadre du fair-play financier. Selon les informations de Téléfoot, Paris exigerait 70 millions d'euros pour vendre son attaquant portugais. Valence souhaiterait obtenir le transfert définitif de l'ancien joueur du Benfica, qui intéresserait aussi le Real Madrid, Arsenal et Manchester United. Guedes, 21 ans, avait été transféré au PSG l'hiver dernier pour 30 millions d'euros.

Notre avis : Cela semble impossible pour Paris de trouver un acquéreur à ce prix-là lors ce mercato. Et il faudra bien que le PSG vende cet hiver.

Perez voudrait un échange Neymar-Ronaldo…

Cela vient de l'émission El Larguero et il vaut mieux prendre l'information avec des pincettes. L'émission de la Cadena Ser annonce que Florentino Perez veut réaliser un échange avec le PSG entre Neymar et Cristiano Ronaldo l'été prochain. Le président madrilène serait prêt à ajouter une somme d'argent dont le montant n'est pas précisé pour convaincre le club parisien de lâcher son brésilien et souhaiterait entamer les négociations après le Mondial en Russie.

Notre avis : On n'y croit pas une seconde. Et il semble peu probable que Paris soit intéressé par cet échange.

Wenger refroidit la piste Malcom

Alors que le départ d'Alexis Sanchez se précise, Malcom fait partie des cibles prioritaires d'Arsenal pour remplacer le Chilien. Les agents du Bordelais se seraient même déplacés à Londres vendredi dans cette optique. Arsène Wenger, lui, est resté vague sur le sujet. "Malcom ? Non, il n'y a rien de concret à ce sujet", a-t-il simplement déclaré à l'issue de la défaite d'Arsenal à Bournemouth (2-1).

Notre avis : Un discours de circonstance de Wenger. On devrait entendre reparler de la piste Malcom quand le cas de Sanchez sera réglé.

Ntep se rapprocherait des Verts

Après Yann M'Vila, Saint-Etienne pourrait rapatrier un autre ancien Rennais. Selon RMC, l'ASSE serait proche de boucler le transfert de Paul-Georges Ntep, actuellement à Wolfsburg. "C'est fait à 80%", annonce RMC. Ntep est également dans le viseur de Rennes.

Notre avis : Un pari à tenter. Ntep a peu joué cette saison mais il peut faire du bien à l'attaque stéphanoise par sa vitesse et sa percussion.

Paul-Georges Ntep (VfL Wolfsburg)Imago

Une offre de Leicester pour Bouna Sarr ?

Selon RMC, Leicester a formulé une offre de 3 millions d'euros pour Bouna Sarr. Une proposition que l'OM aurait refusé. A suivre…

Notre avis : L'OM a raison de faire monter les enchères.

Prolongation pour Sala ?

Selon L'Equipe, Emiliano Sala devrait bientôt prolonger son contrat avec Nantes. L'attaquant argentin, auteur de 7 buts, cette saison, se serait mis d'accord avec ses dirigeants pour signer jusqu'en 2022 ou 2023. Son contrat actuel avec les Canaris prend fin en 2020.

Notre avis : Ce serait une récompense amplement méritée pour Sala. Nantes lui doit beaucoup cette saison.

L'Inter prépare une nouvelle offre pour Rafinha

Si Rafinha se serait déjà mis d'accord avec l'Inter, le club italien n'a pas encore trouvé un terrain d'entente avec le Barça pour le milieu brésilien de 24 ans. Selon la Gazzetta dello Sport, Barcelone a refusé la première offre lombarde, un prêt avec option d'achat de 23 millions d'euros. Le média italien précise que le Barça voudrait une option d'achat d'un montant supérieur. Piero Ausilio, le directeur sportif de l'Inter, se serait rendu à Barcelone pour tenter de trouver un accord avec le club blaugrana. Rafinha n'a plus rejoué depuis son opération du genou en avril.

Notre avis : Difficile d'évaluer le niveau de Rafinha. L'Inter aurait tort de ne pas étudier d'autres pistes.

Les Verts sur la piste Debuchy ?

Selon les informations de Téléfoot, Saint-Etienne suit la situation de Mathieu Debuchy. Le latéral droit français, rarement utilisé par Arsène Wenger à Arsenal, est à six mois de la fin de son contrat avec les Gunners et souhaiterait partir lors de ce mercato d'hiver afin de se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France. Des discussions seraient en cours entre les dirigeants stéphanois et l'ancien Lillois, qui intéresserait aussi West Bromwich Albion.

Notre avis : Un bon latéral droit ne ferait pas de mal aux Verts. Mais il y a peut-être mieux que Debuchy sur le marché.

Mathieu Debuchy et Arsenal ont été éliminés de la FA Cup par Nottingham ForestGetty Images

Tottenham s'intéresserait à Lucas

Tottenham ferait partie des prétendants pour Lucas selon Téléfoot. Le Brésilien, très peu utilisé par Unai Emery, est sur la liste des joueurs que le PSG souhaite vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Paris en exigerait 40 millions d'euros. Lucas intéresserait aussi Manchester United, mais une éventuelle arrivée d'Alexis Sanchez pourrait mettre un terme à cette piste.

Notre avis : Ce serait un bon point de chute pour Lucas et le PSG pourrait aussi y trouver son compte. Reste à savoir combien les Spurs sont prêts à investir s'ils sont réellement intéressés.

Canovi dément la piste Palerme pour Callegari

Par le biais d'un message publié sur son compte Twitter, Alessandro Canovi a démenti les informations de Gianluca Di Marzio selon lesquelles Lorenzo Callegari serait proche de rejoindre Palerme sous forme de prêt. "Le futur de Lorenzo, c'est dans ses mains et celles de son entourage", insiste l'agent du jeune milieu parisien.