Hazard, PSG, Umtiti : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

La clause de Samuel Umtiti inquiète le Barça...

Le transfert de Virgil van Dijk de Southampton à Liverpool pour 84 millions d'euros pourrait avoir quelques répercussions. Et du côté du Barça, c'est la somme du transfert qui inquiète. La raison ? Sport explique que la clause de Samuel Umiti étant fixée à "seulement" 60 millions d'euros, le club catalan s'inquièterait de voir un club débarquer et débourser ce montant. Une donnée qui devrait donc pousser le Barça à revoir le contrat du défenseur français... et le plus rapidement possible.

Notre avis : Au vu de l'inflation des prix et des moyens des clubs anglais, on peut comprendre l'inquiétude du Barça...

...qui dément un intérêt pour David Luiz

Annoncé d'abord du côté du Real Madrid, qui aurait entamé des discussions pour lui, David Luiz est depuis quelques jours envoyé au Barça, notamment par plusieurs médias anglais. En délicatesse avec son entraîneur Antonio Conte, le Brésilien va-t-il rejoindre le club catalan, qui va se séparer de Javier Mascherano cet hiver ? "Nous ne pouvons pas le recruter parce qu’il est blessé", a toutefois expliqué une source proche du Barça au quotidien El Pais.

Notre avis : Promis à un départ, David Luiz quittera certainement Chelsea cet hiver ou l'été prochain. Mais son point de chute ne devrait donc pas être le Barça.

David Luiz (Chelsea)Getty Images

La Juve accélère pour Emre Can

En fin de contrat en juin prochain, la situation de Emre Can inquiète Liverpool. Et selon les informations du Corriere della Sera, les Reds ont de quoi... Le quotidien italien explique en effet que la Juve a accéléré dans ce dossier, avec l'objectif de le faire signer au plus vite pour battre la concurrence. Le club de la Vieille Dame songe même à le faire venir dès janvier en offrant 5-6 millions à Liverpool, mais l'hypothèse la plus probable reste celle de le voir débarquer dans le Piémont l'été prochain.

Notre avis : Recruter Emre Can à zéro euro, un coup digne de l'infaillible directeur général de la Juventus Giuseppe Marotta.

Emre CanGetty Images

Le PSG, les prêts et le fair-play financier...

Pour rentrer dans les clous du fair-play financier, le PSG doit trouver entre 60 et 70 millions selon les sources. Une partie de ce montant pourrait arriver de plusieurs joueurs actuellement prêtés, comme Gonçalo Guedes à Valence. Problème, ils ne brillent pas tous comme le Portugais. Le Parisien informe que le prêt de Grzegorz Krychowiak à West Bromwich se passe mal, au point que le club anglais veut renvoyer le joueur à Paris dès cet hiver. Même topo pour Jesé à Stoke City. Prêté au Celtic Glasgow, Osdonne Edouard représente ainsi "la plus grande valeur marchande" selon le quotidien, lui qui a été formé au PSG. Quant à Jonathan Ikoné, envoyé à Montpellier, il sera "invité à trouver un club à son retour en juin prochain"...

Notre avis : Le PSG va évidemment tout miser sur la vente de Guedes. Quant aux autres joueurs prêtés, il faudra grapiller au possible...

JeséGetty Images

Le père d'Hazard confirme pour le Real Madrid

Eden Hazard et le Real Madrid sont-ils destinés ? Souvent annoncé, ce transfert ne s'est pour le moment pas fait. Mais selon le père du joueur de Chelsea, son fils ne dirait pas non au club madrilène... "Ce que je peux affirmer à propos d'Eden, c'est qu'il a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l'intérêt du Real, où il se verrait bien. Mais, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun contact. Eden n'est qu'une des parties prenantes au contrat", a ainsi confié Thierry Hazard ce vendredi dans le quotidien belge Le Soir.

Notre avis : Eden Hazard est visiblement décidé à rejoindre le Real Madrid, reste à savoir si le club de Florentino Pérez est prêt à franchir le pas...

Eden Hazard (Chelsea)Getty Images

Leonardo Bonucci ne va pas quitter Milan

Alors que le bateau tangue du côté de l'AC Milan, le capitaine Leonardo Bonucci pourrait lui vite partir avant qu'il ne coule définitivement. C'est en tout cas la rumeur de ces derniers jours en Italie... Mais l'agent du joueur a assuré ce vendredi qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour. "Leonardo est un joueur de Milan, il a choisi Milan et poursuivra avec ses objectifs, c’est un grand professionnel, un leader qui veut sortir de cette mauvaise situation et aider le club à atteindre les objectifs qu’il mérite", a expliqué Alessandro Lucci à Sky Sport Italia.

Notre avis : En tant que bon capitaine, Leonardo Bonucci ne quittera pas l'AC Milan. Ni cet hiver, ni l'été prochain.