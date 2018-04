James Rodriguez, Malcom, Lenglet : les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Le Bayern va lever l'option d'achat de James Rodriguez

Le club bavarois a pris sa décision, il va acheter James Rodriguez. Le Colombien est prêté depuis l'été dernier en Bavière par le Real Madrid. Un prêt payant (13 millions) de deux ans, avec une option d'achat fixée à 42 millions d'euros. Soit 55 millions au total. Selon Marca, le Bayern va lever cette option d'achat rapidement. Une décision déjà communiquée au Real Madrid et au joueur, enchanté à l'idée de rester en Bavière.

"Nous lèverons son option d'achat de 42 millions d'euros. Merci à Carlo Ancelotti pour ce joli coup", a confirmé le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge en conférence de presse ce lundi après-midi.

Notre avis : 55 millions pour un joueur de ce calibre, par les temps qui courent, c'est cadeau.

Fabinho évoque son avenir

Annoncé avec insistance au PSG ces derniers jours, Fabinho a fait le point sur son avenir à l'issue de la défaite de Monaco face aux Parisiens, samedi en finale de la Coupe de la Ligue. "La vérité, c'est que je n'ai aucun contact avec aucune équipe. Personne n'est encore venu me chercher et de toute façon je ne me préoccupe pas de ça en ce moment", a déclaré le milieu défensif au micro de GloboEsporte. "Je suis concentré sur le fait de bien finir la saison avec l'AS Monaco et ensuite, quand ce sera le moment, je m'assiérai avec le club et, s'il y a des propositions à écouter, nous les écouterons", a ajouté celui qui est aussi annoncé dans le viseur des deux Manchester et de l'Atlético.

Notre avis : Fabinho n'allait de toute façon pas faire de révélations en zone mixte. Une chose est sûre, son départ estival de Monaco est presque acquis.

Fabinho de Monaco devant le logo du PSGGetty Images

Lenglet répond à la rumeur Barça...

Alors que l'avenir de Samuel Umtiti fait l'objet de nombreuses spéculations, Clément Lenglet est cité par la presse catalane comme un successeur potentiel de son compatriote à Barcelone. Interrogé sur le supposé intérêt du Barça, le défenseur français de Séville a lui aussi fait parler sa maîtrise de la langue de bois : "Le FC Barcelone est une grande équipe, avec des joueurs internationaux de très haut niveau, mais ici aussi et je suis content d'être ici. On verra bien ce qui arrivera à l'avenir, pour l'instant je suis focalisé sur la Liga et la Ligue des champions", a-t-il confié à l'AFP.

Notre avis : Comme on ne croit pas trop à un départ estival d'Umtiti, on ne croit pas trop non plus à un transfert de Lenglet au Barça.

... concurrencé par Arsenal sur une autre piste défensive

Autre défenseur central annoncé dans le viseur barcelonais, le Néerlandais Matthijs de Ligt (18 ans). Titulaire à l'Ajax et déjà international, il fait partie des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe. Selon The Sun, Arsenal fait aussi partie des clubs intéressés et a envoyé l'un de ses recruteurs l'observer de près lors du récent match international entre les Pays-Bas et l'Angleterre (les Three Lions ont gagné 0-1). Un match qu'il a disputé dans son intégralité.

Notre avis : Que tous les grands clubs s'intéressent à De Ligt, c'est une certitude. Qu'il quitte l'Ajax, où il est titulaire indiscutable, dès cet été, c'est une autre histoire.

English player Marcus Rashford (L) is stopped by Dutch player Matthijs de Ligt and Dutch goalkeeper Jeroen Zoet during a friendly football match between the Netherlands and England at the Amsterdam Arena in Amsterdam on March 23, 2018.Getty Images

Marega a la cote en Premier League

Auteur de 20 buts cette saison en championnat portugais avec Porto, Moussa Marega (26 ans) fait parler de lui en Angleterre. Selon le Daily Mirror, West Ham, Everton et Swansea aimeraient recruter cet été le natif des Ulis, qui représente le Mali au niveau international. Ce dernier disposerait d'une clause libératoire de 40 millions d'euros chez les Dragons. Un montant que compterait bien récupérer le club portugais en cas de départ de son buteur.

Notre avis : Belle trajectoire que celle de l'ancien joueur d'Amiens. On ne sait pas si les clubs anglais décideront de mettre 40 millions pour lui sur la table, mais ils ont en tout cas les moyens de se rapprocher de cette somme.

Le PSG suit Malcom

Le feuilleton Malcom devrait reprendre de plus belle l'été prochain. Annoncé proche d'Arsenal l'hiver dernier, l'attaquant des Girondins de Bordeaux est désormais envoyé au Bayern Munich depuis quelques semaines. Mais visiblement, rien n'est encore fait. Selon France Football, c'est en effet le PSG qui s'intéresse fortement au Brésilien. Son prix ? Entre 40 et 50 millions d'euros selon l'hebdomadaire. Antero Henrique, le directeur sportif parisien, pourrait "notamment profiter de la qualité de son réseau et de sa proximité avec l'agence Elenko Sports" précise-t-il. Cette agence est celle qui gère les affaires de Malcom.

Notre avis : Encore un attaquant pour le PSG ? Pour l'heure, les priorités sont ailleurs.

MalcomGetty Images

Heynckes ferme la porte à Lewandowski

Si l'on en croit Jupp Heynckes, Robert Lewandowski ne quittera pas le Bayern Munich. Du moins, il ne devrait pas aller au Real Madrid. Alors que la rumeur se fait de plus en plus insistante, l'actuel entraîneur du club bavarois a assuré ce lundi que l'international polonais ne rejoindra pas les Merengues. "Rummennige l'a toujours dit : le Real Madrid n'a aucune chance pour Lewandowski", a t-il confié. Plutôt clair, non ?