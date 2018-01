Jérémy Ménez s'engage avec le Club America au Mexique

Six petits mois et puis s'en va. Une demi-saison après un intermède en Turquie, Jérémy Ménez va découvrir à 30 ans un quatrième championnat (et un huitième club) dans sa carrière. L'ancien Parisien et Milanais, liste non exhaustive, a officiellement quitté le club d'Antalyaspor ce vendredi 5 janvier pour rejoindre le club mexicain du Club America.

Titulaire seulement 2 fois en 17 journées de championnat turc, Ménez quitte une formation en grande difficulté sportive (15e sur 18) et administrative (déjà deux entraîneurs et un président partis depuis le début de saison). Au Mexique, l'ex-Bordelais rejoint un club qui a atteint en décembre dernier les demi-finales du championnat, chutant contre le Tigres d'André-Pierre Gignac, futur champion.