Le Bayern Munich confirme : "Nous allons lever l'option d'achat de James Rodriguez"

Marca l'a expliqué, Jupp Heynckes l'a confirmé... et Karl-Heinz Rummenigge l'a annoncé : le Bayern Munich va bel et bien lever l'option d'achat de James Rodriguez. "Nous lèverons son option d'achat de 42 millions d'euros. Merci à Carlo Ancelotti pour ce joli coup", a déclaré le président bavarois ce lundi en conférence de presse. Fixée à 42 millions d'euros par le Real Madrid, cette dernière n'a donc pas effrayé le club allemand. A cette somme, il faut rajouter les 13 millions d'euros du prêt payant de l'international colombien. Bilan des courses : les Bavarois ont dépensé 55 millions d'euros au total pour l'ancien joueur de l'AS Monaco.

Avec 5 buts et 11 passes décisives en 28 matchs cette saison, James Rodriguez a convaincu tout le monde en peu de temps. Et de son côté, il semble (enfin) avoir trouvé la continuité qu'il recherchait. Heureux et épanoui au Bayern Munich, le Colombien avait vite confirmé à ses dirigeants sa volonté de poursuivre en Bavière. Et c'est désormais chose faite.