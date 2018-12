Lo Celso, Isco, PSG : les 5 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Chelsea veut Isco

Isco et le Real Madrid semblent sur le point de rupture. En froid avec ses supporters, pas très heureux avec Santiago Solari : l'international espagnol vit des joueurs difficiles. De quoi envisager un départ ? Selon le Sun, c'est fort possible. En effet, le quotidien anglais explique que Chelsea est notamment intéressé par Isco, au point qu'une offre de 77 millions d'euros serait dans les tuyaux. Manchester City serait également à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Si le Real décide de se séparer d'Isco, le prix risque d'être exhorbitant. Pour rappel, sa clause libératoire est de 700 millions d'euros...

Vidéo - On vous explique pourquoi Isco à City, c'est comme si c'était fait 01:16

Mandanda interrogé sur la rumeur Lecomte

Présente en conférence de presse mardi, Steve Mandanda est revenu sur la rumeur Benjamin Lecomte. Ces derniers jours, L'Equipe annonçait en effet que le gardien de Montpellier était pisté par l'OM... "Je l'ai lue, je l'ai entendue", a tout d'abord expliqué le portier marseillais. "Benjamin Lecomte fait une bonne première partie de saison avec Montpellier, c’est un très bon gardien de notre championnat. Ce n'est pas à moi de dire qui on doit prendre et quand. Les dirigeants sont là pour ça. Ils travaillent pour le court, moyen et long terme", poursuit-il. "Ce n’est jamais plaisant (d'entendre ça). Ce serait mentir que de dire ça. Mais je le répète, c’est logique que les dirigeants pensent au club et à l’avenir."

Notre avis : Mandanda a eu vent de la rumeur Lecomte. Visiblement touché, le gardien marseillais est toutefois conscient que son club doit songer à l'avenir...

Le PSG veut renforcer son milieu

Alors que le cas Adrien Rabiot a littéralement explosé, le PSG pense désormais à renforcer son milieu de terrain. Et selon Paris United, plusieurs pistes sont explorées. Tout d'abord, celle menant à Leandro Paredes, le milieu du Zenit Saint-Pétersbourg. Ce dernier aurait été récemment supervisé. Mais ce n'est pas tout, puisque le média parle aussi de Diadie Samassekou (Salzbourg) ou encore Tiémoué Bakayoko (AC Milan, prêté par Chelsea). Concernant ce dernier, qui aurait été proposé, Paris a refusé.

Notre avis : Cet hiver, le PSG va devoir renforcer son milieu de terrain. Un renfort est impératif, même si Thomas Tuchel ne dirait certainement pas non à deux...

Vidéo - Rabiot sur la touche, quelle recrue pour le remplacer ? 03:25

Murillo vers le Barça ?

La radio espagnole RAC1 l'affirme ce mardi : le Barça est en passe de recruter un nouveau défenseur. Et il s'agirait de... Jeison Murillo (26 ans), qui évolue actuellement à Valence. L'international colombien, passé notamment par l'Inter Milan, est même annoncé comme "très proche" de signer en prêt.

Notre avis : Murillo a disputé un seul match de Liga cette saison. Information plutôt surprenante si elle se confirme...

Le Betis va recruter (définitivement) Lo Celso

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives avec le Betis Séville cette saison, Giovano Lo Celso ne devrait plus revenir au PSG. En effet, selon les informations du journal ABC Sevilla, le club espagnol va lever l'option d'achat du joueur, actellement prêté par le club parisien. Il s'acquittera donc des 22 millions d'euros pour les 80% des droits du joueur. Dans son nouveau contrat avec le Betis, Lo Celso devrait avoir une clause libératoire fixée à... 100 millions d'euros.

Notre avis : C'était attendu et ça se confirme : le Betis va acheter Lo Celso. Logique au vu de sa saison.