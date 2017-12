Malcom, PSG, Nasri : les 5 infos mercato qui vont ont échappé ce lundi

Manchester United prêt à faire une offre pour Malcom dès cet hiver ?

Excellent depuis le début de saison malgré les difficultés des Girondins, Malcom a un peu plus attiré la lumière sur son cas. Et Manchester United ne serait pas insensible. Goal assure que les Red Devils et José Mourinho en personne ont fait du Brésilien leur priorité après avoir échoué à faire venir Ivan Perisic l'été dernier. Bordeaux ne souhaiterait pas lâcher son joyau en cours de saison et en deça de 60 millions d'euros mais ManU aurait la solution : un achat contre 45 millions dès ce mercato et un prêt jusqu'à la fin de saison en Gironde.

Notre avis : Pour Malcom, ce serait une occasion en or. Mais Bordeaux a bien trop besoin de son joueur pour assurer le maintien.

West Brom ne veut déjà plus de Krychowiak

Prêté par le PSG à West Bromwich l'été dernier, Grzegorz Krychowiak ne serait déjà plus en odeur de sainteté à WBA. Selon The Sun, son entraîneur Alan Pardew ne compte plus sur lui et souhaite mettre fin au prêt pour réinvestir son salaire (aux alentours des 115 000 euros par semaine) dans le marché hivernal.

Notre avis : Pas sûr que la nouvelle réjouisse particulièrement le PSG.

Nasri, par ici la sortie

Cela devait être un nouveau départ pour Samir Nasri. Le Français avait rejoint Antalyaspor l'été dernier avec notamment Jérémy Ménez. Une expérience, entre potes, comme il n'en avait pas connu dans sa carrière, et qui vire finalement au cauchemar. Sportivement, le club n'est que 14e de Super Lig, avec déjà deux entraîneurs virés. Financièrement, c'est peut-être encore pire. Avec des financements de la mairie en baisse, le salaire du milieu de terrain français est de trop selon L'Equipe. Une rupture de contrat à l'amiable serait à l'étude. Et le Galatasaray de Bafé Gomis serait à l'affut, selon media turc AMK.

Notre avis : Passer d'Antalyaspor à Galatasaray, on ne peut pas dire que Nasri y perde réellement au change.

Samir Nasri à sa signature au FC SévilleAFP

Séville lorgne Salibur

Les Français ont décidément la cote en Andalousie ! Le FC Séville a ciblé le Guingampais Yannis Salibur pour renforcer son milieu de terrain et ses ailes, selon Estadio Deportivo. Lié à l'EAG jusqu'en 2019, il pourrait quitter la Bretagne cet hiver après être passé proche d'un transfert l'été dernier vers Saint-Etienne. D'après L'Equipe, Séville veut investir entre 6 et 8 millions d'euros, alors que la Fiorentina est aussi intéressée par Salibur.

Notre avis : Salibur n'a plus rien à prouver à Guingamp, c'est le bon moment pour lui de partir.

Trapp et Liverpool, la romance de l'hiver ?

Après avoir ouvert la porte à un départ cet hiver par la voie de son agent, Kevin Trapp pourrait se diriger vers l'Angleterre. Metro assure ainsi que Jürgen Klopp et Liverpool sont intéressés par la venue du gardien international allemand. Trapp avait expliqué il y a un mois au media allemand Sport1 que le club de la Mersey était "fantastique avec une grande tradition", et que Klopp était un "très bon entraîneur".

Notre avis : Il y aurait de la place pour Trapp devant Mignolet et Karius ; reste à se débarrasser de l'un des deux.