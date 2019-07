Il ne manquait que l'accord entre les clubs. Il a vraisemblablement été trouvé entre samedi et dimanche. La Juventus Turin a fini par répondre aux attentes de l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Matthijs de Ligt vers le club piémontais d'après La Gazzetta dello Sport. Le quotidien au papier rose annonce une indemnité de 70 millions d'euros à laquelle pourraient s'ajouter des bonus, dont les modalités, ne sont pas précisées pour un montant de 5 millions d'euros. Le média italien ajoute que De Ligt est attendu dans la soirée, ou au plus tard lundi, à Turin pour passer sa visite médicale.

L'officialisation du transfert devrait suivre dans la foulée. L'accord contractuel aurait en effet déjà été trouvé entre De Ligt et les dirigeants turinois. Le joueur de 19 ans s'engagerait pour cinq saisons avec la Vieille Dame et toucherait un salaire annuel fixe de 7,5 millions d'euros avec des primes qui pourraient faire grimper cette somme jusqu'à 12 millions d'euros par an. Une clause libératoire de 150 millions d'euros serait incluse dans le contrat.

Cette clause voulue par De Ligt et son agent, Mino Raiola, aurait contribué à faire pencher la balance du côté de la Juve plutôt que du PSG. Il y a encore quelques semaines, le club de la capitale tenait la corde pour obtenir la signature du très convoité capitaine de l'Ajax, qui figurait aussi sur les tablettes du FC Barcelone. Mais Paris, par la voie de son directeur sportif Leonardo, a aussi laissé entendre qu'il n'avait pas la marge financière suffisante pour consentir l'investissement nécessaire à la signature de l'international néerlandais (15 sélections, 1 but). Cela a laissé la voie libre à la Juve. Et elle ne s'est pas privée d'aller au bout.