Mercato : Bordeaux d'accord avec Malaga pour le retour de Paul Baysse

Paul Baysse est de retour en Ligue 1, déjà. Six mois après son départ à Malaga, où il a été titularisé à 13 reprises en Liga (en 18 journées), le défenseur central français de 29 ans va s'engager aux Girondins de Bordeaux, son club formateur. Le club au scapulaire a officialisé ce mercredi avoir trouvé un accord avec le club espagnol pour sa venue, qui ne dépend désormais plus que du passage avec succès de la visite médicale et des formalités administratives pour être complétée.

Selon RMC Sport, les Girondins n'ont dépensé qu'un million d'euros pour rapatrier Baysse, qui devrait lui s'engager pour trois ans et demi. Avec le prêt du milieu monégasque Souhaliho Meité et l'arrivée quasiment bouclée de l'ancien Niçois, le mercato des Girondins prend forme. En grande difficulté cette saison, Bordeaux espère toutefois encore se renforcer d'ici le 31 janvier et vise notamment un avant-centre.