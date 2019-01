Mercato : Cette fois, Balotelli semble bel et bien sur la route de l'OM

Le grand attaquant de l'OM… c'est peut-être bien pour mercredi. Après de longues semaines de négociations, les dirigeants marseillais seraient finalement tombés d'accord avec Mario Balotelli. La Provence et RMC ont annoncé mardi soir que l'attaquant italien avait résilié son engagement avec Nice et accepté la proposition olympienne sur la base d'un contrat de six mois jusqu'à la fin de la saison. Les deux médias ajoutent que Super Mario est attendu mercredi matin à la Commanderie pour passer sa visite médicale et signer son contrat. L'AFP a confirmé cette information.

Si tout semble enfin réglé, la réserve restera de mise tant que la signature n'aura pas été officialisée. Car le feuilleton Balotelli a déjà connu de multiples rebondissements. Marseille avait déjà tenté de le recruter l'été dernier. Les négociations avaient quasiment duré du début à la fin du mercato sans que les deux parties ne parviennent à trouver un accord. L'Italien était donc resté à Nice où il a réalisé une première partie de saison extrêmement décevante, avec seulement dix apparitions sous le maillot des Aiglons et aucun but inscrit.

C'est d'ailleurs toute la question qui entoure sa probable arrivée sur la Canebière. Les questions sur l'état de forme de Balotelli sont légitimes et sa capacité à donner un second souffle à l'attaque marseillaise reste incertaine. Valère Germain et Kostas Mitroglou sont loin d'avoir affiché un rendement suffisant dans ce secteur avec seulement trois buts chacun depuis le début de la saison. Mais rien ne dit que celui de Balotelli sera meilleur s'il finit par s'engager avec le club phocéen. Si c'est le cas, et si l'OM envoie les documents à tant à la LFP, il pourrait débuter vendredi face à Lille.