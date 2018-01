Mercato : "Dénouement imminent" pour Sanchez, United en pole

Alexis Sanchez a vraisemblablement joué son dernier match sous le maillot d'Arsenal mercredi à Stamford Bridge. Entré pour les 25 dernières minutes du nul face à Chelsea (0-0) en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise, l'attaquant chilien n'a pas fait le déplacement pour le match à Bournemouth dimanche (14h30), dans le cadre de la 23e journée de Premier League. A cause de l'imminence de son transfert ? Cette hypothèse avancée par les médias anglais a été confirmée par Arsène Wenger.

Le manager d'Arsenal a été interrogé par les journalistes de Sky Sports dans les couloirs du Dean Court avant la rencontre. "Il est dans le flou pour le moment et il n'y a rien de décidé dans cette situation, d'un côté ou de l'autre, a expliqué l'Alsacien. Je l'ai laissé à la maison." Wenger a ensuite indiqué que le dénouement de cette situation était imminent. "Ne le prenez pas au pied de la lettre, car je ne sais pas vraiment comment cela va se terminer", a-t-il cependant ajouté.

MU en pole, Mkhitaryan dans la balance ?

Si le départ de Sanchez est quasiment une certitude désormais, reste à connaître sa destination. Manchester le plus probablement. Pas City, mais United. Alors que Josep Guardiola semblait avoir convaincu son ancien joueur au Barça de le rejoindre, les Red Devils tiendraient désormais la corde à en croire la presse britannique. The Guardian laisse entendre que l'offre de contrat de MU, plus intéressante financièrement, aurait fait la différence et que l'intérêt d'Arsenal pour le milieu offensif mancunien Henrikh Mkhitaryan favoriserait aussi un départ vers Old Trafford.

Sky Sports annonce également que Manchester United est "confiant" sur ses chances de s'attacher les services de Sanchez mais indique de son côté qu'il n'y a "rien d'imminent" pour ce transfert que la presse britannique estime à 30 millions de livres (33,75 millions d'euros). Samedi, The Telegraph laissait entendre que les Red Devils étaient aussi disposés à verser les 10 millions de livres (11,25 millions d'euros) réclamés par l'agent du Chilien, Fernando Felicevich. Et que City aurait reculé sur ce dossier en raison du montant global de l'opération pour un joueur libre dans six mois. Mais ce feuilleton n'a peut-être pas livré son dernier rebondissement.