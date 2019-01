Mercato : Gonzalo Higuain quitte le Milan AC pour Chelsea

Gonzalo Higuain débarque en Premier League. Après la Liga et la Serie A, l'attaquant franco-argentin de 31 ans va découvrir le championnat anglais sous le maillot de Chelsea. Les Blues ont annoncé son arrivée mercredi sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Selon les dernières indiscrétions autour du transfert, ce prêt ferait l'objet d'une prolongation automatique pour une saison supplémentaire selon certaines conditions liées aux performances du joueur.

Higuain quitte donc l'AC Milan six mois seulement après son arrivée au sein du club lombard. Les Rossoneri l'avaient fait venir de la Juventus Turin sous la forme d'un prêt payant de 18 millions d'euros avec une option d'achat de 36 millions d'euros. L'ancien joueur du Real Madrid a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues sous le maillot milanais. Dans la foulée, les Rossoneri, ont officialisé l'arrivée de Krzysztof Piatek, le buteur international polonais du Genoa.

Higuain retrouve Sarri

Dans ce coup de billard à trois bandes, Higuain vient remplacer Alvaro Morata. L'avant-centre espagnol de 26 ans est en partance pour l'Atlético de Madrid, un an et demi seulement après son arrivée à Chelsea pour 66 millions d'euros. Olivier Giroud, le plus souvent relégué au rang de doublure de Morata, va donc devoir encore composer avec une forte concurrence pour le poste d'attaquant de pointe à Chelsea. En 538 matches depuis son arrivée en Europe, Higuain a inscrit la bagatelle de 277 buts sous les maillots du Real (122), de Naples (92), de la Juve (55) et donc du Milan (8).

Higuain était particulièrement séduit par l'idée de jouer en Premier League. En particulier à Chelsea, où l'international argentin (75 sélections, 32 buts) va retrouver Maurizio Sarri. Il avait particulièrement brillé sous les ordres du technicien italien à Naples en inscrivant 38 buts en 42 matches. Chelsea, actuellement 4e de la Premier League mais menacé par Arsenal et Manchester United dans la course à la Ligue des champions, misera sur cette association pour retrouver la C1 la saison prochaine.