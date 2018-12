Mercato - Trois mois et puis s'en va : Yaya Touré quitte déjà l'Olympiakos

Entre Yaya Touré et l'Olympiakos, c'est déjà terminé. Trois mois après son retour dans le club grec, le milieu de terrain ivoirien l'a quitté mardi, d'un commun accord avec ses dirigeants. "L'Olympiakos FC et Yaya Touré souhaitent annoncer aux supporters qu'ils ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur coopération", indique l'équipe du Pirée dans un communiqué annonçant le départ de l'ex-international ivoirien de 35 ans. "Il part en ami et les portes du club lui seront toujours ouvertes", assure le club grec, reconnaissant envers celui qui a déjà porté son maillot rouge et blanc lors de la saison 2005-2006.

Le retour à l'Olympiakos de l'ancienne pièce maîtresse du milieu de Manchester City s'achève après seulement trois mois pendant lesquels il a très peu joué, ne cumulant que cinq matchs en compétitions officielles. Le milieu de terrain qui a empilé trois titres de champion d'Angleterre en sept saisons avec les Citizens avait quitté Manchester en fin de saison dernière, frustré par son faible temps de jeu.