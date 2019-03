Mercato : Zidane de retour, le PSG peut s'inquiéter pour Neymar et Mbappé

Le mercato a déjà commencé. Le Real Madrid en a posé la première pierre en rappelant Zinédine Zidane à son chevet. Le palmarès exceptionnel bâti par le Français lors de son premier mandat sur le banc merengue n'a fait que pousser son crédit à son paroxysme. Par l'aura qu'il dégage, Zizou est un entraîneur unique en son genre. La Maison Blanche compte bien s'en servir pour réussir ce qu'il n'avait pas su faire l'été dernier : attirer (au moins) l'une des plus grandes stars mondiales et trouver ainsi un successeur digne de ce nom à Cristiano Ronaldo.

L'œil de Madrid est déjà tourné du côté de Paris. Cela s'est senti dès lundi. Interrogé sur le mercato en marge de la conférence de presse pour annoncer le retour de Zidane, Florentino Perez a annoncé la couleur. "Zidane est Français, il pourrait faire quelque chose avec Mbappé…", a lancé le président du Real. Avant d'enfoncer le clou dans la foulée quand il lui a été demandé s'il préférait voir Neymar ou Mbappé débarquer au Real : "Les deux !". Le tout dans un sourire, sur le ton de la rigolade. Mais il ne faut pas s'y tromper.

Deux joueurs hors-catégorie

Les cibles du Real sont clairement identifiées. La Maison Blanche n'a pas pour habitude de viser des seconds couteaux. Elle ne veut que du premier choix. Aujourd'hui, le haut du panier est à Paris. D'autres noms circulent. Il est question d'Eden Hazard, comme toujours, d'Harry Kane, comme souvent, de Mauro Icardi et de Christian Eriksen, éventuellement. D'excellents joueurs. Mais ils ne rentrent pas exactement dans la même catégorie que le Brésilien et le Français. Les deux joueurs les plus chers de l'histoire. Et ceux qui ont la plus forte valeur marchande actuelle.

Le Real devra battre un nouveau record pour attirer ne serait-ce que l'un de ces deux joueurs dans la capitale espagnole. Les sommes les plus vertigineuses n'ont certainement pas fini d'être annoncées d'ici le prochain été. Madrid a les moyens. Sa capacité d'investissement est d'autant plus importante après trois saisons marquées sous le signe de la sagesse sur le mercato. C'est évidemment une condition essentielle pour imaginer Neymar ou Mbappé rejoindre le club merengue. Car Paris ne lâche pas ses joueurs. Surtout ces deux-là.

Le PSG ne lâchera pas…

Si l'avenir de Neymar et Mbappé se jouait seulement sur le volet financier, il s'inscrirait à Paris. Même si le PSG a besoin de liquidités dans le cadre du fair-play financier. Il met les bouchées doubles hors du terrain dans cette optique. Mais il a trop besoin de sa star brésilienne et de son prodige français. Justement parce qu'ils font l'attractivité du club de la capitale aux yeux des investisseurs. S'en séparer après les efforts consentis pour les recruter, quitte à se mettre beaucoup de monde à dos, ce serait se tirer une balle dans le pied.

La communication parisienne va systématiquement dans ce sens. Nasser Al-Khelaifi a martelé que ses deux stars seraient encore à Paris la saison prochaine, "à 2000%". Neymar Sr a répété que l'avenir de son fils était à Paris. Mbappé a affirmé dimanche dans Téléfoot qu'il ne quitterait pas le club l'été prochain, et que la déconvenue subie face à Manchester United en Ligue des champions ne changerait rien à sa décision. Mais il ne faut jamais accorder trop de crédit aux mots. Seuls les actes comptent. Et le retour de Zidane est de nature à modifier les comportements.

… mais il est en position de faiblesse

Paris n'échappe pas à cette réalité. Il ne peut pas empêcher le Real de présenter un projet ô combien attractif à ses deux figures de proue : devenir la star du plus grand club du monde et l'incarnation de son renouveau. Mbappé avait déjà résisté aux sirènes madrilènes il y a deux ans. Mais le message était différent. Cristiano Ronaldo était encore là et le Français doutait de son statut face à la concurrence. La donne a totalement changé. Madrid veut dérouler le tapis rouge à Mbappé. Et l'aura de Zidane est un argument de poids pour le convaincre d'accepter ce qu'il a refusé par le passé.

Le PSG ne pourra pas retenir l'étoile montante du football français contre son gré. Il en va de même pour Neymar. Le risque paraît même encore plus grand avec le Brésilien tant il est imprévisible. Si l'un ou l'autre émet le souhait de partir, ou pire, les deux, les dirigeants parisiens seront en difficulté. Surtout en ce moment. L'incapacité du club à franchir un cap en Ligue des champions a été confirmée face à Manchester United. Avec un championnat nettement moins attractif que la Liga, Paris est en position de faiblesse. Et si le Real a rappelé Zidane, c'est qu'il compte bien en profiter.