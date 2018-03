Annoncé au PSG, N'Golo Kanté assure que Chelsea est "sa maison"

Il pourrait être l'un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato estival. Auteur d'une nouvelle saison pleine avec Chelsea, N'Golo Kanté est en effet un joueur dont le profil plaît à beaucoup de clubs. Milieu à tout faire, l'international français est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Premier League. "C’est une personne et un joueur humble, j’aime ce type de joueur qui fait passer l’équipe avant sa propre personne. Il est important pour notre présent et notre futur", expliquait d'ailleurs il y a quelques mois l'entraîneur des Blues Antonio Conte. Mais le "futur" de Kanté s'inscrira-t-il vraiment à Chelsea, lui qui est annoncé notamment dans le viseur du PSG ?

" Chelsea est mon club. "

"Je suis à la maison ici", assure le milieu de terrain de 26 ans à la BBC. "C’est mon club, je suis un joueur de Chelsea. C’est ma deuxième année à Chelsea. Nous avons passé une très bonne saison avec le titre de champion d’Angleterre", poursuit-il. Visiblement, un départ n'est donc pas dans les plans de N'Golo Kanté, qui songe surtout à bien finir la saison avec Chelsea.

"Nous allons nous battre jusqu’au bout pour terminer dans le top 4 et gagner un billet pour la prochaine Ligue des Champions. Nous avons toujours la FA Cup à jouer, c’est une belle compétition", explique l'international français. Sous contrat jusqu'en 2021, Kanté est donc bien parti pour une nouvelle saison à Chelsea l'année prochaine. Mais avec le mercato, ne jamais dire jamais...