Neymar, 110 millions, OM : Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Al-Khelaifi annonce la couleur pour Neymar

Nasser Al-Khelaifi a fermé la porte à un éventuel départ de Neymar en fin de saison. "Le Real sait parfaitement que Neymar n'est pas à vendre et qu'il ne quittera pas le PSG cet été", a déclaré le président du club de la capitale dans une interview accordée au quotidien madrilène Marca. "Nous avons une excellente relation avec Neymar et son père, et elle est faite pour durer longtemps", a-t-il ajouté. L'attaquant brésilien de 27 ans est sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2022.

Notre avis : Neymar restera intouchable tant qu'il ne demandera pas à quitter le PSG.

Le Barça prêt à tout pour Saul Niguez ?

Après avoir d'ores et déjà bouclé l'arrivée de Frenkie de Jong, le FC Barcelone vise un autre renfort dans l'entrejeu pour le mercato estival. Et pas des moindres. Il s'agit de Saul Niguez, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, pour lequel les dirigeants catalans seraient prêts à investir 110 millions d'euros selon les informations du quotidien As. Le média madrilène ajoute que le Barça fera face à une forte concurrence pour tenter de s'attacher les services de l'international espagnol de 24 ans. Et que celui-ci n'exclut pas de rester chez les Colchoneros.

Notre avis : C'est une cible de longue date pour le Barça. Il n'a jamais réussi à faire signer Saul, et il n'y parviendra pas forcément davantage cet été.

Rakitic se voit rester à Barcelone

Régulièrement annoncé sur le départ, Ivan Rakitic s'est exprimé sur les rumeurs de transfert le concernant après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du FC Séville (2-4). "Ça me fait rire", a déclaré le milieu croate du Barça. "J'ai encore trois ans de contrat et je veux rester ici." Le nom de l'ancien Sévillan circule notamment du côté de l'Inter, qui serait disposée à débourser 40 millions d'euros pour s'attacher ses services l'été prochain.

Notre avis : Difficile d'envisager la venue d'un milieu comme Saul Niguez sans la vente de Rakitic.

Ivan Rakitic, le milieu relayeur du FC Barcelone et de la Croatie.Getty Images

Lala n'est pas insensible à l'intérêt de l'OM

Invité de Téléfoot dimanche, Kenny Lala a révélé qu'il avait fait l'objet d'une approche de l'Olympique de Marseille. Le latéral de 27 ans n'a pas exclu de quitter Strasbourg à la fin de la saison même s'il a prolongé son contrat au mois de janvier, jusqu'en 2021. Et s'il a reconnu un penchant pour la Premier League, Lala a cependant fait un petit appel du pied aux dirigeants phocéens. "Si l'OM pourrait me faire réfléchir ? Bien sûr, c'est un grand club français", a-t-il déclaré.

Notre avis : Lala est l'un des meilleurs latéraux de France et affiche une régularité remarquable depuis deux ans. Ce serait un bon renfort pour l'OM.

Nkunku ne souhaite pas quitter le PSG

Après avoir brillé face à Nîmes (3-0) avec un but et une passe décisive, Christopher Nkunku a manifesté son envie de poursuivre sa carrière au PSG. "C'est mon intention, mon objectif", a-t-il déclaré au micro de Canal+ Sport. "J'ai réfléchi à mon avenir comme tous les joueurs le font. Je suis au PSG jusqu'à la fin de mon contrat en 2020 et après on verra avec le club." Le milieu de terrain formé à Paris, âgé de 21 ans, était notamment annoncé à Arsenal durant le mercato d'hiver.

Notre avis : Nkunku a beaucoup du potentiel, mais il lui faudra peut-être partir pour l'exprimer. C'est compliqué de l'imaginer avec un temps de jeu important au PSG.