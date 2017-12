Rendez-vous imminent, prêt à Liverpool : la presse catalane dévoile le plan du Barça pour Coutinho

Voilà un feuilleton qui devrait connaître un nouvel épisode mouvementé lors du mercato hivernal, lui qui ouvre officiellement ses portes le 1er janvier prochain. Quasiment "contraint" à rester à Liverpool l'été dernier malgré sa volonté de rejoindre le Barça, Philippe Coutinho avait eu du mal à digérer la décision de son club. Après quelques semaines de critiques, polémiques et blessures (diplomatiques?), l'international brésilien était enfin de retour. Et qui plus est au sommet de sa forme, lui qui en est actuellement à 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Oui mais voilà, le mercato arrive et il devrait à nouveau tout chambouler...

En effet, selon la presse catalane ce jeudi, le feuilleton va repartir de plus belle d'ici quelques jours. Toujours désireux de recruter Coutinho, le Barça continue de faire le forcing auprès du joueur et de Liverpool, qui pourrait cette fois céder aux avances du club catalan. Le quotidien Sport, réputé comme proche du club blaugrana, affirme qu'une réunion est même prévue entre ce dernier et les agent du Brésilien le 3 janvier prochain... De plus, le média affirme que le Barça souhaite une réponse "immédiate" de Liverpool, qui réclame de son côté 140 millions pour son joueur.

Une somme confirmée par Mundo Deportivo, qui annonce de son côté que le Barça souhaite absolument recruter Coutinho dès cet hiver, notamment pour ne pas voir le prix du joueur flamber en cas de bonnes prestations du Brésilien durant le prochain Mondial en Russie. Selon le quotidien, le Barça est prêt à recruter le joueur cet hiver et le laisser six mois à Liverpool si besoin, mais l'objectif prioritaire est celui de boucler cette affaire durant cet hiver. "Le club catalan est plus optimiste que cet été", affirme même Mundo Deportivo.

Ozil deuxième sur la liste

Mais le Barça préfère assurer ses arrières. Le média ibérique explique en effet qu'en cas de nouvel échec dans l'opération Coutinho, le club du président Josep Maria Bartomeu se pencherait alors sur l'option Mesut Özil. Un Plan B qui serait éventuellement activé durant la 3e semaine de janvier... Mais pour le moment, Mundo Deportivo en est certain, le Barça étudie "uniquement le cas du joueur de Liverpool".