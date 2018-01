Se sentant "trompé" par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo voudrait retourner à Manchester United

Voilà une rumeur dont le Real Madrid, en pleine crise sportive, se serait sans doute bien passé. Et elle ne vient pas des tabloïds anglais, mais bien de la presse madrilène. Fâché avec son président Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter la Maison Blanche cet été pour retrouver Manchester United, le club où il a explosé au plus haut niveau.

Une information qui s'affiche ce lundi en Une du quotidien madrilène AS, qui assure que le Portugais a déjà informé certains de ses coéquipiers de sa volonté de retrouver le théâtre des rêves l'été prochain. Une volonté qui serait liée à la rétrogradation de Ronaldo dans la hiérarchie des footballeurs les mieux payés au monde.

Vainqueur de son cinquième Ballon d'Or en 2017, Ronaldo aurait reçu la promesse en juin dernier, à l'issue de son doublé en finale de la Ligue des champions, d'être récompensé par une revalorisation salariale. Une revalorisation qui n'a toujours pas eu lieu et que son président Florentino Pérez ne souhaiterait pas lui offrir.

Un mal-être qui n'est pas nouveau

"Il est effondré car il se sent trompé", a ainsi confié l'entourage du Portugais au quotidien madrilène. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la presse madrilène développe cette théorie du mal-être de Ronaldo. En novembre dernier, la Sexta en avait déjà parlé, évoquant également un départ de Ronaldo en fin de saison. Réputé pour être très proche du club merengue et de sa direction, Marca reconnaissait aussi en décembre que le natif de Madère voulait être revalorisé à hauteur de Messi et Neymar et était prêt à quitter le club dans le cas contraire.

Vidéo - "Ronaldo au PSG, c'est complètement farfelu" 02:01

"Si c'est possible, j'aimerais beaucoup finir ma carrière ici. Mais ça ne dépend pas de moi", répète de son côté le numéro 7 madrilène depuis des semaines, preuve qu'il attend bien un signe de ses dirigeants. Si sa relation avec Florentino Pérez semble compliquée, rien ne dit toutefois pour le moment que son président le laissera partir l'été prochain, à trois ans de la fin de son contrat. Surtout s'il ne peut lui trouver un remplaçant digne de ce nom.

La presse espagnole spécule beaucoup sur la volonté du Real Madrid de recruter Neymar, mais Paris ne se laissera évidemment pas faire si facilement. Autre galactique potentiel évoluant au même poste que CR7, Eden Hazard semble lui parti pour prolonger à Chelsea. Rien ne dit non plus que Manchester United sera intéressé par un come-back de Ronaldo, qui fêtera ses 33 ans en février prochain. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de l'avenir du Portugais.