VIDEO - Umtiti à City, une utopie ? On en parle dans Mercredi Mercato à 13h

Premier Mercredi Mercato de 2018 et déjà une grosse bombe : ce mercredi, L'Equipe, relayant The Sun, affirme que Manchester City s'est mis en tête de recruter Samuel Umtiti. Une information sur laquelle reviendra évidemment notre journaliste Cyril Morin lors de ce Live Facebook à 13H. Au programme également, le mercato de l'OL et de l'OM qui s'accélèrent. On terminera l'émission en évoquant aussi le sort de trois internationaux français qui pourraient revenir en France cet hiver.

Le programme du jour :

Umtiti à City, une utopie ?

À Lyon et Marseille, ça s’active

Rémy, Ntep, M'Vila : Ces internationaux qui vont faire l’actu mercato

