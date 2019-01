Allan, Neymar, Morata : les 11 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Le PSG toujours sur Allan

La piste semblait s'être évanouie vu le prix demandé par Naples mais le Corriere dello Sport assure ce lundi que le PSG tente encore de recruter Allan. Selon le quotidien italien, le président napolitain De Laurentiis était attendu dans la capitale ce lundi pour discuter avec les dirigeants parisiens au sujet du milieu de terrain brésilien de 28 ans. Naples réclame pas moins de 100 millions d'euros pour son joueur et pourrait récupérer cette somme par l'intermédiaire d'un sponsor qatari.

Notre avis : Déjà prêt à recruter De Jong l'été prochain, le PSG ne peut pas se permettre de prendre Allan en plus... d'autant que le montage financier parait délicat.

Neymar répond aux rumeurs

Neymar en a maintenant l'habitude. En période de mercato (et pas que...), l'attaquant du PSG se retrouve au coeur des rumeurs, même parfois des plus farfelues. Souvent annoncé au Real Madrid, l'international brésilien a été interrogé à ce sujet par le Canal Football Club, dimanche soir. "Il y a tout le temps des spéculations me concernant. Depuis que je suis devenu footballeur professionnel, il y a toujours eu des spéculations de départ, d'autres clubs, mais rien de bien concret. Dès qu'il y aura quelque chose de sûr, soyez rassuré, j'en parlerai à tout le monde. J'assumerai et je suis bien clair là-dessus aussi", a-t-il expliqué. Voilà qui est clair.

Notre avis : Une mise au point dont on doute qu'elle soit entendue.

Morata à un pas de l'Atlético

L'attaquant espagnol a trouvé son point de chute. Alvaro Morata quittera bien Chelsea pour rejoindre l'Atlético Madrid d'ici à mercredi selon Sky Sports. La famille du joueur est arrivée dans le capitale espagnole dimanche et l'avant-centre doit débarquer à son tour dans les 48 prochaines heures.

Notre avis : Une bonne porte de sortie pour Morata qui retourne dans le club de ses tout débuts, où il a fait ses premiers pas de footballeur avant de devenir pro avecc le Real.

Alvaro Morata of Chelsea celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Chelsea FC and Crystal Palace at Stamford Bridge on November 4, 2018 in London, United Kingdom.Getty Images

L'Inter prête à doubler la Juve pour Darmian

Annoncé partant de Manchester United, Matteo Darmian devait atterrir en prêt avec option d'achat à la Juve cet hiver. Mais, selon Sport Mediaset, l'Inter a flairé bonne affaire et a contacté le défenseur italien pour lui proposer un meilleur salaire : 3,5 millions d'euros par an contre 3,5 à la Juve et 3,2 actuellement. Les Nerazzurri pourraient en effet miser sur Darmian plutôt que sur Vrsaljko qui est actuellement prêté par l'Atlético mais ne donne pas satisfaction.

Notre avis : La Juve n'a plus qu'à s'aligner désormais.

Monaco piste Carlos Vinicius

L'ASM cherche un nouvel avant-centre et multiplie les pistes. Si celle menant à Batshuayi se complique, le club de la Principauté négocie également l'arrivée en prêt de Carlos Vinicius avec Naples selon Sky Italia. Recruté par le Napoli l'été dernier, l'attaquant brésilien de 23 ans et 1m90 a été prêté dans la foulée à Rio Ave et a marqué 8 buts en 14 matches de Primeira Liga.

Notre avis : Un joueur au profil intéressant pour l'ASM.

Lala rempile à Strasbourg

Dans le viseur de plusieurs clubs cet hiver, Kenny Lala reste en Alsace. L'arrière droit a même prolongé d'une année supplémentaire le contrat qui le lie à Strasbourg soit désormais jusqu'en 2021. Le joueur de 27 ans a disputé 19 matches de L1 cette saison pour 3 buts et 7 passes décisives. Lala avait déjà été automatiquement prolongé jusqu'en 2020 au mois de décembre dernier.

Notre avis : Pas certain toutefois que Lala joue à Strasbourg la saison prochaine.

Derby County officialise Ashley Cole

C'était attendu, c'est désormais officiel. Ashley Cole rejoint Derby County jusqu'à la fin de la saison. L'arrière gauche anglais de 38 ans évoluera en Championship sous les ordres de son ancien coéquipier Frank Lampard. Cole était libre depuis la fin de son contrat au LA Galaxy en décembre dernier.

Notre avis : On espère que ce transfert ne fera pas que flatter notre fibre nostalgique.

McTominay prolonge à Manchester United

Scott McTominay a prolongé son contrat à Manchester United jusqu'en 2023 avec une option pour une année supplémentaire. Formé au club, l'Ecossais de 22 ans a disputé 7 matches de Premier League cette saison.

Notre avis : Mourinho n'était pas le seul fan de McTominay, qui doit encore s'imposer.

Un jeune du Milan vers Bordeaux

Raoul Bellanova n'a que 18 ans et il n'a pas encore joué en Serie A mais il était présent sur le banc du Milan lors du choc face à la Juve en novembre dernier et il en a profité pour prendre une photo avec Cristiano Ronaldo. Selon L'Equipe, le très prometteur arrière droit était justement pisté par la Juve ou Manchester City mais il a décidé de rejoindre Bordeaux l'été prochain. Les Girondins doivent rencontrer les Rossoneri mardi pour finaliser le transfert.

Notre avis : Une bonne pioche pour les Girondins qui préparent ainsi l'avenir.

Raul BellanovaEurosport

Cahill s'éloigne de Fulham

En fin de contrat avec Chelsea au mois de juin et très peu utilisé cette saison, Gary Cahill aurait pu rebondir à Fulham cet hiver. Selon Sky Sports, les Blues et les Cottagers ont trouvé un accord pour son transfert mais le défenseur central de 33 ans n'est finalement pas très intéressé. Cahill réclame un contrat portant sur davantage que les six mois proposés par Fulham, il n'est pas non plus réellement prêt à se battre pour jouer le maintien.

Notre avis : Cahill vise logiquement du plus long terme.

Gary Cahill is growing frustrated at the lack of playing time at ChelseaGetty Images

Miazga devrait quitter Nantes

L'exode continue chez les Canaris. Après Mbodji et Sala, c'est Matt Miazga qui devrait partir plus tôt que prévu selon Ouest France. Prêté par Chelsea à Nantes cette saison, le défenseur central américain ne joue plus depuis la prise de fonction de Vahid Halilhodzic. Absent à l'entraînement ce lundi sans avoir informé ses dirigeants, il serait à Londres pour négocier son retour à Chelsea.

Notre avis : Miazga aurait dû mieux se comporter avec Nantes.