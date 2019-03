Si vous pensiez que les rumeurs d'un départ d'Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid faisaient partie du passé, vous vous trompiez. Selon le quotidien L'Equipe, l'élimination des Colchoneros par la Juventus de CR7 en 8e de finale de la Ligue des champions aurait changé la donne. Et le FC Barcelone aurait récemment relancé le Français.

Le champion du monde français a beau avoir finalement décidé de se réengager à l'Atlético jusqu'en 2023 à l'intersaison, pour un salaire annuel de 21 millions d'euros, la sortie précoce de l'Atlético de la plus prestigieuse des compétitions européennes, où il avait l'opportunité de disputer la finale dans son Wanda Metropolitano, l'a touché et a rebattu les cartes.

Un salaire à la baisse ?

Selon nos confrères, le père du joueur serait également favorable à un départ du Tricolore en Catalogne, et les bases d'un contrat auraient déjà été fixées. S'il devait signer chez les Blaugrana, Griezmann s'engagerait ainsi jusqu'en 2024, avec une baisse de salaire à la clé (plus "que" 16 millions d'euros net par an), qui serait compensée par une grosse prime à la signature.

La star des Bleus, encore excellente cette saison avec les Madrilènes (18 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues), pourrait surtout partir pour une somme bien moindre qu'évoquée jusque-là. Une clause inclue dans son contrat et liée à une élimination précoce en C1 lui permettrait de partir pour 120 millions d'euros si elle est levée avant juin.