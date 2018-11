Aouar, Rabiot, Nasri : les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Barça-Rabiot, favorisé par... Isco ?

Adrien Rabiot semble s'éloigner de plus en plus du PSG. En fin de contrat, le milieu de terrain, qui refuse toujours de prolonger son bail, semble proche de s'engager au Barça. Et selon le quotidien Sport, le club catalan est bien en passe de rafler la mise. La Juventus, également intéressée par l'international français, pourrait vite lâcher l'affaire. Pourquoi ? Pour probablement se concentrer sur le dossier Isco, plus que jamais en froid avec son entraîneur Santiago Solari. En cas de rupture avec le Real Madrid, la Vieille Dame compte bien en profiter. Résultat, la piste Rabiot pourrait être abandonnée... au grand bonheur du Barça.

Notre avis : Sifflé par ses supporters, Rabiot est dans une situation délicate au PSG. On a tendance à l'imaginer au Barça en cas de départ.

Guadiola sous le charme de Aouar

Pep Guardiola n'a pas perdu de temps. Après avoir félicité Houssem Aouar, mardi soir, pour son match face à Manchester City (2-2), l'entraîneur espagnol veut désormais le recruter. Et selon L'Equipe, le club anglais a pris contact avec les conseillers du joueur de l'OL dès le lendemain de la rencontre. Le milieu de terrain est d'ailleurs représenté par XL Sport, une entreprise qui entretient des liens étroits avec plusieurs clubs de Premier League. Si City est intéressé par Aouar, d'autres écuries anglaises sont également à l'affût, comme Chelsea et Liverpool.

Notre avis : Guardiola-Aouar, coup de foudre au Groupama Stadium ? On serait curieux de voir le milieu de terrain entraîné par le coach espagnol...

Nasri doit perdre cinq kilos

Samir Nasri va-t-il signer à West Ham ? Pour l'heure, le milieu de terrain continue de s'entraîner avec le club anglais. Si les deux parties ont trouvé un accord contractuel, ce dernier est conditionné par l'état physique du joueur. Selon le Mirror, l'ancien international français doit ainsi perdre... cinq kilos. Si ce n'est pas le cas, alors son arrivée chez les Hammers pourrait capoter. Pour rappel, Nasri est suspendu pour dopage jusqu'en janvier.

Notre avis : Le joueur doit rapidement retrouver une condition physique. Si ce n'est pas le cas, un retour en Premier League semble compliqué.

Samir NasriGetty Images

Brahim Diaz, destination le Real ?

L'information est signée Marca. Selon le quotidien madrilène, Brahim Diaz, jeune milieu de terrain de 19 ans de Manchester City, va signer au Real Madrid. En fin de contrat avec les Citizens en juin 2019, Diaz, qui n'a disputé aucun match de Premier League cette saison, sera libre de s'engager où il le souhaite en janvier. Visiblement, ce sera donc au Real Madrid.

Notre avis : Le Real a besoin de renforts. Et rapidement si possible. Toutefois, il va falloir du lourd... Diaz peut être un bon investissement, mais pour l'avenir.

Fabregas fait le point sur son avenir

C'est un nom qui revient avec insistance du côté de l'AC Milan. En quête de plusieurs renforts sur le mercato hivernal, le club italien songerait notamment à Cesc Fabregas, pas titulaire dans le Chelsea de Sarri. Si le milieu de terrain a joué jeudi, en Ligue Europa, il espère trouver plus de temps de jeu. "Je suis bien à Chelsea, mais c'est évident que j'aimerais jouer plus", a notamment confié l'ancien joueur d'Arsenal. "Je n'ai parlé avec aucun autre club (...) Si je ne prolonge pas, il est clair que je pourrai signer où je veux en janvier. Mais je peux dire que je resterai jusqu'en juin", a-t-il annoncé aux médias anglais. Fabregas est en fin de contrat en juin 2019.

Notre avis : Fabregas a livré une belle prestation jeudi soir face au PAOK. Il ne pourrait faire que du bien à l'entrejeu milanais.