Balotelli, PSG, De Ligt : les 4 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Balotelli se voit bien finir à Brescia

Arrivé cet hiver à l'OM, Mario Balotelli pense déjà... à son avenir. En effet, dans une interview accordée à la Rai, l'attaquant italien a révélé où il souhaitait terminer sa carrière. "Le football italien est trop tactique et un peu ennuyeux, je ne pensais pas vraiment revenir en Serie A ces derniers mois, mais je ne peux pas nier que j’aimerais terminer ma carrière à Brescia", a-t-il confié. "Je n’ai pas eu de problèmes dernièrement. Le seul, c’est d’être resté à Nice contre ma volonté. J’habite encore à l’hôtel, mais je cherche une maison", a également précisé "SuperMario".

Notre avis : Avant d'envisager un éventuel retour en Italie, Balotelli a une mission à remplir avec l'OM...

Parejo prolonge à Valence

Ce lundi, Dani Parejo a prolongé son contrat avec Valence jusqu'en 2022. Le milieu de terrain, âgé de 29 ans, joue actuellement sa 8e saison sous les couleurs du club "Che" après être arrivé de Getafe. Sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros. Il a marqué 6 buts en Liga cette saison.

Notre avis : Après un début de saison poussif, Parejo s'est repris. Prolongation méritée.

Nakajima rejoint le Qatar... avant le PSG ?

Après de belles prestations avec le club portugais de Portimonense, Shoya Nakajima s'est envolé pour le Qatar. L'international japonais a signé en faveur d'Al Duhail, le nouveau club de Mehdi Benatia. Il y a plusieurs jours, les médias nippons parlaient d'un possible intérêt du PSG pour Nakajima, dont le transfert au Qatar ferait office de simple tremplin vers Paris.

Notre avis : Le club d'Al Duhail appartient à l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, le même qui possède le PSG. Un possible transfert à Paris l'été prochain pour Nakajima n'est donc pas à exclure...

Shoya Nakajima lors de Porto - PortimonenseGetty Images

De Ligt vers le Barça ?

Courtisé par les plus grands clubs européens, comme la Juventus, Matthijs de Ligt, défenseur de l'Ajax Amsterdam, se serait décidé à rejoindre le Barça croit savoir Mundo Deportivo. Toutefois, un doute entoure cette possible signature : les Blaugranas ont recruté Jeison Murillo et Jean-Clair Todibo cet hiver, soit deux défenseurs centraux. Le même poste que De Ligt...

Notre avis : Piqué, Umtiti, Lenglet, Murillo, Vermaelen, Todibo... Le Barça recherche vraiment un défenseur central ?